Глава ВТБ не ожидает быстрого снятия западных санкций

ВТБ не включает в свои стратегические планы перспективу скорой отмены ограничений, введенных западными странами, однако, рассчитывает на их последовательное смягчение. Об этом сообщил президент-председатель правления банка Андрей Костин в беседе с телеканалом «Россия 1».
Он отметил, что политика нынешней американской администрации отличается непоследовательностью. С одной стороны, можно высоко оценивать стремление президента Трампа и его команды к налаживанию отношений. С другой — постоянно звучат предупреждения о новых санкциях, в том числе в такой важной отрасли, как нефтедобыча.
Андрей Костин подчеркнул, что банк формирует свою деятельность, опираясь на существующую ситуацию, но позитивные тенденции в урегулировании конфликта вселяют оптимизм.
Он добавил, что не закладывает в прогнозы банка каких-либо радикальных изменений в санкционной политике. Если они и произойдут, то, вероятнее всего, постепенно. Поэтому работа продолжится, исходя из текущих обстоятельств.
Ранее банкир выразил надежду на успешный исход переговоров между специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и российским президентом Владимиром Путиным.
