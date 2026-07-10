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Право&Порядок

В Новосибирской области задержали 50 человек — пособников украинских мошенников

Автор: Артем Рязанов

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В ходе обысков было изъято более ста sim-боксов и свыше тысячи sim-карт

В Новосибирске полиция задержала более 50 участников преступных группировок, которые помогали мошенникам из Украины. Возбуждено 30 уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Установлено, что в разных регионах России подозреваемые арендовали помещения для размещения SIM-боксов. Это оборудование использовали мошенники из-за рубежа для звонков россиянам через номера российских операторов связи. Во время обысков изъяли более 100 SIM-боксов и более тысячи SIM-карт.

— Следователями новосибирской полиции по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и УБК ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено 30 уголовных дел по ч. 3 ст. 274.3 УК России. По подозрению в совершении преступлений с начала 2024 года задержано более 50 граждан, — сообщили в ведомстве.

Всем задержанным избрали меру пресечения: домашний арест или заключение под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что SIM-боксы украинских кол-центров применяют для совершения преступлений в стране. Люди, которые работают с этими узлами связи, помогают иностранным спецслужбам в террористической деятельности и мошенничестве. Их могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что как не стать жертвой фейковых сообществ вузов — объяснили новосибирцам.

Источник фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : Украина преступная группа мошенник МВД

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Медресе в Новосибирске хотят увеличить до 7 этажей

В схемах «бумажного» НДС в Новосибирске отличились компании трех отраслей

Автор: Юлия Данилова

В ходе контрольных мероприятий налоговыми органами Новосибирской области установлено, что большинство новосибирских компаний, которых поймали за участие в схеме «бумажного» НДС, работают в торговле — 35%. Около 15% оказывают услуги по организации грузоперевозок, почти 11% заняты в строительной отрасли. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Как ранее заявляли налоговики, всего в регионе выявлены более 1 тысячи налогоплательщиков, участвовавших в этой схеме. Общая сумма неправомерно принятых налоговых вычетов превышает 2 млрд рублей.

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Беспилотники сбили над Омской областью

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в 16.40 губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своих каналах в соцсетях о беспилотной опасности в регионе.  В 18.15 глава региона заявил, что силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА.

— Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам, —  предупредил Хоценко.

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Более двух тысяч новосибирцев вывели заработки «из тени» в 2026 году

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирской области было выявлено 1,6 млн. человек, которые не получают официальных доходов. Основную долю из них - 72% составляют лица нетрудоспособного возраста: дети, студенты и пенсионеры. В зону контроля налоговой попали 452 тысяч человек или 28%. Об этом редакции сообщили в ответ на запрос в пресс-службе УФНС Новосибирской области.

— При этом за последние три года количество работоспособных граждан региона, не имеющих доходов, сократилось на 57 тысяч человек, — констатировали в ведомстве.

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Новосибирский предприниматель получил срок за аграрный проект на Алтае

Автор: Юлия Данилова

Известный новосибирский бизнесмен Игорь Кузнецов и его супруга Наталья приговорены к лишению свободы по делу о покушении на мошенничество. Такое решение вынес Центральный районный суд Новосибирска на минувшей неделе. Как говорится в материалах суда, предприниматель получил 3 года колонии, его супруга — 2,5 года. Они были взяты под стражу в зале суда.

Потерпевшего представляла конкурсный управляющий ООО «Евро-Азия Инвест» Алена Жданова и Ли Нань.

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Мошенники охотятся на абитуриентов: как не стать жертвой фейковых сообществ вузов — объяснили новосибирцам

Автор: Артем Рязанов

В период приемной кампании мошенники массово копируют группы вузов в соцсетях и мессенджерах. Фейковые сообщества выглядят убедительно: в них публикуют новости, фото, администраторы оперативно отвечают на вопросы. Абитуриентов под разными предлогами перенаправляют на поддельные сайты, чтобы похитить персональные данные, в том числе учётные записи на «Госуслугах».

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, период поступления привлекателен для мошенников из‑за стресса абитуриентов и их родителей — злоумышленники эксплуатируют их желание быстрее решить вопрос. Современные схемы отличаются высокой проработкой: используется символика вузов, дублируются публикации, применяется ИИ для ответов.

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Экс-глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве

Автор: Оксана Мочалова

В Москве задержан бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от действий фигурантов оценивается как особо крупный. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Хорошевский районный суд столицы 3 июля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита экс-чиновника уже воспользовалась правом на обжалование этого решения — соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в картотеке судебных дел.

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