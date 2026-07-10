В Новосибирской области задержали 50 человек — пособников украинских мошенников

В Новосибирске полиция задержала более 50 участников преступных группировок, которые помогали мошенникам из Украины. Возбуждено 30 уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Установлено, что в разных регионах России подозреваемые арендовали помещения для размещения SIM-боксов. Это оборудование использовали мошенники из-за рубежа для звонков россиянам через номера российских операторов связи. Во время обысков изъяли более 100 SIM-боксов и более тысячи SIM-карт.

— Следователями новосибирской полиции по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и УБК ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено 30 уголовных дел по ч. 3 ст. 274.3 УК России. По подозрению в совершении преступлений с начала 2024 года задержано более 50 граждан, — сообщили в ведомстве.

Всем задержанным избрали меру пресечения: домашний арест или заключение под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что SIM-боксы украинских кол-центров применяют для совершения преступлений в стране. Люди, которые работают с этими узлами связи, помогают иностранным спецслужбам в террористической деятельности и мошенничестве. Их могут привлечь к уголовной ответственности.

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