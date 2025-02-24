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Амнистировать «серое» оборудование для майнинга предложили депутаты

  • 24/02/2025, 17:35
Амнистировать «серое» оборудование для майнинга предложили депутаты
Согласно данным Центробанка, около 29% взрослого населения страны используют криптовалюты в той или иной форме

В минувшем году в РФ был принят законодательный акт, регулирующий добычу криптовалют, инициаторами которого выступили депутаты от партии «Новые люди». Представители Федерального политического совета (ФПС) этой же партии организовали встречу с экспертами для оценки эффективности закона и перспектив применения криптотехнологий в текущих экономических условиях.

Согласно данным Центробанка, около 29% взрослого населения страны используют криптовалюты в той или иной форме. Ежедневно российские пользователи совершают транзакции через 20 тысяч кошельков, общий оборот которых составляет 10 млрд рублей. Общая стоимость криптоактивов, принадлежащих россиянам, оценивается примерно в 4,5 трлн рублей. Россия занимает второе или третье место в мире по объему майнинга, с общей потребляемой мощностью, по различным оценкам, от 2,5 до 2,7 гигаватт.

— Я считаю, что глобальное отношение к криптовалютам претерпит изменения, — заявил председатель ФПС Борис Титов. — Они легализовались на ключевой платформе – в США. Трамп, как известно, является сторонником криптовалют, как и Маск. Я полагаю, что нашему Центробанку и правительству следует снизить традиционную осторожность в отношении этого нового платежного инструмента.

Алексей Нечаев, председатель «Новых людей», отметил:

— Первая версия закона о майнинге была представлена в Госдуму два года назад. После значительной работы с Правительством закон вступил в силу 1 ноября. В процессе обсуждения стало ясно, какую пользу майнинг может принести стране. Криптовалюта представляет собой источник экспортных доходов от продажи электроэнергии, средство расчетов, помогающее обходить санкции. Закон способствует привлечению инвестиций из дружественных стран в создание новых энергомощностей. Дата-центры для майнинга также являются дата-центрами для развития искусственного интеллекта, что является еще одной глобальной гонкой. И, конечно же, это новый источник пополнения бюджета. Подсчитано, что один мегаватт электроэнергии, переведенный в криптовалюту, приносит примерно 20 миллионов рублей налогов, что составляет десятки миллиардов.

По словам Сергея Безделова, директора Ассоциации промышленного майнинга, до вступления закона в силу «белый» майнинг оценивался примерно в 1,7 ГВт. Сейчас этот показатель снизился до 1 ГВт. Это связано с тем, что лишь часть компаний успела официально зарегистрироваться в реестре майнеров и операторов инфраструктуры (около 500 майнеров и 150 операторов из примерно 2500, по оценкам ФНС).

Кроме того, существуют сотни майнеров с «промежуточным» статусом, продающих избыточные мощности другим контрагентам. Их статус в контексте нового закона неясен, что препятствует их регистрации. Налогообложение майнинга пока остается скорее потенциальным, чем реальным. Участники рынка сомневаются в способности налоговых органов точно оценивать доходы майнеров.

Безделов подчеркнул, что потребление энергии в дата-центрах прямо пропорционально генерации биткоинов, и в случае отсутствия средств у майнера, это становится вопросом для ФНС и силовых структур. Участники рынка также обеспокоены легальностью ввозимого оборудования. Создается рабочая группа с Федеральной таможенной службой для увеличения объемов официального импорта.

Александр Бражников, исполнительный директор Российской Ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), поддержал идею амнистии для уже установленного «серого» оборудования, чтобы избежать коррупции.

Основатель компании Crypto Holding Алексей Зюзин отметил рост российской аудитории криптобирж, однако отсутствие отечественной инфраструктуры (бирж или представительств иностранных бирж) приводит к тому, что прибыль от российских пользователей уходит в другие страны.

Депутат Госдумы Антон Ткачев от фракции «Новые люди» заявил, что отсутствие определенного механизма вполне объяснимо, ссылаясь на концепцию цифрового следа. По его мнению, как только в России будет развернута соответствующая инфраструктура, существующий механизм анонимных международных переводов устареет.

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен России, предложил более масштабное решение – токенизированный рубль. Он подчеркнул, что это не просто цифровая валюта, а независимая система на базе децентрализованного блокчейна, не подконтрольная какой-либо одной юрисдикции. Он предостерег от слепого копирования западных моделей и призвал к созданию собственной инфраструктуры для обеспечения свободного движения капитала и экономического суверенитета.

Борис Титов выразил уверенность, что проблема российского цифрового следа скоро будет решена, и биржи смогут с ним работать. Он указал на стремление Трампа к глобальному развитию этого рынка как на фактор, способствующий снятию ограничений. Титов также поддержал идею создания национальной системы и биржи, подчеркнув необходимость подготовки и создания соответствующей инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала, что в регионах предлагают создать комиссии по майнингу и обороту криптовалют.

Фото: freepik.com/Автор: pvproductions 

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Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : технологии майнинг криптотехнологии


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