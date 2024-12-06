В регионах предлагают создать комиссии по майнингу и обороту криптовалют

Становление рынка

Ключевые тренды криптоиндустрии в России обсудили участники первого форума по криптовалютам и блокчейну Crypto Siberian, который прошел в Новосибирске.

Руководитель биржи Exved Сергей Меделеев отметил, что для рынка сейчас, с одной стороны, очень радостное время, так как вся криптовалюта дорожает, с другой — российское законодательство запустило эпоху перемен.

— В стране легализовали деятельность майнеров, криптовалютчиков, а также ряд вопросов, связанных с использованием криптовалют и стейблкоинов в международных расчетах. Однако при этом ввели налогообложение и определенные запреты, которые понемногу ограничивают анархию в отрасли, — констатировал эксперт.

По его словам, говорить об эффективности этих изменений пока сложно — нужно смотреть на правоприменительную практику: как будут трактоваться законы и как они будут применяться.

— Я очень надеюсь, что у нас будет налажен хороший, правильный и платформенный диалог со всеми, кто заинтересован в участии в криптоиндустрии, потому что в противном случае все те вещи, которыми мы ранее занимались в серой зоне, могут уйти в черную. Это будет очень плохо как для государства, так и для тех, кто занимается всей криптоисторией в нашей стране, — заявил Сергей Меделеев.

Исполнительный директор ассоциации РАКИБ (Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна) Александр Бражников также отметил, что государство начало двигаться в сторону крипторынка, власть заинтересована в его развитии, в том числе как инструмента трансграничных расчетов, но все будет зависеть от того, как будет работать принятое законодательство.

— На форуме уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве, который прошел в середине ноября, появилось предложение о создании в каждом регионе комиссии по майнингу и обороту криптовалют, куда будут входить представители региона, общественности, энергетики и майнеры. Это необходимо, чтобы все работали в одном направлении, а не тянули воз в разные стороны, как лебедь, рак и щука, — отметил эксперт. — К примеру, Иркутская область жалуется на майнеров. Я как-то предложил коллегам: отключитесь все на один день, и посмотрим, как будут себя чувствовать энергетики, кому они будут продавать энергию. Далеко не всегда и не во всем виноват майнер. Нужно разбираться: кто накосячил и навыдавал условия по техприсоединению. Кроме того, обращаю внимание, что уже есть регионы с мощностями не хуже, чем в Иркутске, и цены там вполне интересные. Также есть корпорации, которые заинтересованы майнить на газу, на других альтернативных источниках. Инноваторы из Кемерова разработали установку, работающую на ТКО и преобразующую мусор в тепло и электричество, причем по цене не дороже газогенерации, которая поставляется в Китай. Это наша российская разработка, так что сейчас развитие крипторынка уже не упирается в традиционные энергомощности.

По словам Александра Бражникова, сейчас на крипторынке наблюдается инвестиционный бум. На него приходят инвесторы, готовые вкладывать в 100-200 мегаватт, а это уже десятки миллиардов рублей. Он также отметил, что одной из ключевых задач рынка является выстраивание взаимодействия, чтобы мошенники не могли воспользоваться несогласованностью, которая происходит в мире. Именно для этого была создана Международная ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (МАКИБ).

— Сейчас каждый работает сам по себе. Мы хотим сделать так, чтобы если что-то случалось, то игрокам крипторынка было к кому обратиться. Что есть организация, которая объяснит бирже, обменникам: осторожно, это мошенники, давай эту сделку не будем делать, — пояснил он.

Владимир Мишин, исполнительный директор МАКИБ, напомнил, что сегодня злободневной темой для российской экономики являются трансграничные платежи при операциях в рамках ВЭД.

— Сейчас сама платежка, как таковая, стала товаром, и стоимость оплаты доходит до 10-12%, что закладывается в цены товаров и услуг. В российском законодательстве уже прописаны возможности оплаты через крипту во внешнеторговых операциях, но пока не отрегулированы нюансы того, как ее купить, продать, хранить, как с ее помощью рассчитываться, — говорит Мишин. — В итоге на рынке уже есть разработки, позволяющие снизить стоимость платежки до 3-4%. И мы видим, что интерес к крипте растет, особенно на фоне повышения курса доллара. В криптовалюту начали заходить люди даже самого консервативного толка.

Мария Аграновская, юрист-международник, член Экспертного совета по цифровой экономике при Государственной Думе РФ, член экспертного совета СКОЛКОВО и РСПП, член Рабочей группы BRICS по платежам, рассказала о тестировании экспериментального правового режима для использования цифровых валют, а также отметила, что основной перспективой для криптоиндустрии сегодня является создание новых, альтернативных и, возможно, более независимых стейблкоинов и международных расчетных единиц.

Представители Ассоциации технологических компаний «ИТЭРА» поделились своим опытом в области майнинга и внедрения инновационных технологий. Спикеры рассказали о блокчейне, нейросетях и будущем дрифт-симуляторов, а также о применении ИИ в архитектурном проектировании для создания уникальных городских концептов.

Риски криптоиндустрии

Григорий Осипов, директор по расследованиям АО «Шард», прокомментировал риски, с которыми сегодня может столкнуться участник криптоэкономики. По его словам, с точки зрения взаимодействия обычных граждан с криптовалютой и защиты их прав перед законом законодательство РФ пока носит декларативный характер.

— Количество преступлений из-за того, что рынок находится в серой зоне, растет. По данным МВД РФ, за первые 7 месяцев 2024 года в стране были зарегистрированы 577 тысяч преступлений в сфере информационных технологий, и большую часть из них составили преступления в криптовалюте. В 60% финансовых пирамид использовалась криптовалюта, — констатировал Осипов.

Он также обозначил тренды в сфере криптопреступлений. В частности, существует прямая связь между ростом цены криптовалюты и количеством преступлений.

— В большей степени это связано с психологией. Люди видят неиспользованную возможность заработать и ведутся на обещания инвестиционных мошенников, которые предлагают заработать на криптовалюте, — пояснил безопасник. — Эффективные алгоритмы расследования таких преступлений, к сожалению, пока еще не наработаны. Да, первые шаги уже есть, есть и завершенные уголовные дела, но этого недостаточно.

Человек, который попал в такую ситуацию, в случае обращения в правоохранительные органы не всегда найдет поддержку. На рынке существует большое количество лжеадвокатов, которые могут выманивать у него деньги, усугубляя положение и не решая проблему. Поэтому криптовалюта становится инструментом совершения преступления и используется в мошенничестве, обороте наркотиков, взятках и т.д. С ее помощью отмываются доходы, полученные преступным путем.

Григорий Осипов также рассказал о новом виде мошенничества, связанного с криптой, на которое могут попасться начинающие инвесторы. Это могут быть объявления в интернете с обещанием баснословной доходности при вложении в различные инструменты.

— Например, у одного инвестора с ноутбука украли криптовалюту. При этом он заметил, что ноутбук стал сильно греться. В результате разбирательства выяснилось, что через нелицензионное программное обеспечение инвестор установил на свой компьютер специализированный вирус, и при каждом подключении к интернету он получал команды, какую информацию отправлять, какие сообщения писать и, соответственно, все команды получал через блокчейн, — пояснил Григорий Осипов. — Это достаточно новый вид вредоносной программы, и для аналитиков настоящее мучение изучать движения криптовалютных средств.

Он рекомендовал участникам конференции быть осторожнее к предложениям о вложении в криптовалюты, которыми сейчас пестрит интернет.

Задачи криптоэкономики

Александр Бражников также прокомментировал ключевые задачи, которые необходимо решать для обеспечения развития крипторынка в России:

доработка концепции развития майнинга в России;

запуск площадок для майнинга в различных регионах России;

легализация серого майнингового оборудования;

создание реестра ввезенного в Россию майнингового оборудования;

создание сети криптообменников под единым брендом;

создание криптобирж в интересах российского сообщества;

развитие майнинговых пулов в России;

создание сети дистрибуции по продажи майнингового оборудования;

создание бизнес-клуба для предпринимателей из перспективных и инновационных сфер экономики;

активное проведение мероприятий по развитию криптоэкономики;

поддержка сторонних мероприятий и участие в государственных мероприятиях в интересах развития отрасли.

В планах РАКИБ и МАКИБ — создать третейский суд в области криптоиндустрии, чтобы урегулировать споры, возникающие у участников рынка.

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