Персонал с помощью ИИ подбирают уже 10% работодателей в Новосибирске

Нейросети в подборе персонала уже применяют 10% рекрутеров Новосибирска. Чаще всего искусственному интеллекту доверяют написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры официальных сайтов компаний, а также формулировки наиболее частых ответов на вопросы в мессенджерах. Помимо этого, ИИ собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, а также анализируют зарплатную политику конкурентов. Такими данными поделились аналитики SuperJob, опросившие представителей предприятий и организаций города.

Каждый второй специалист по набору персонала пока не может поручить рекрутинг нейронным сетям. При этом полностью доверить ИИ подбор персонала готово лишь 5% специалистов по найму. А вот переложить на него эти функции частично готовы 28%.

— Представители компаний хотели бы переложить на нейросети первичный отбор резюме, рассылку вакансий, «холодные контакты» с соискателями. Однако для этого вовсе не обязательно внедрять сложные нейросетевые решения. HR-бот решает те же задачи проще и быстрее. Неслучайно каждый пятый рекрутер уже использует чат-боты в работе, — рассказали аналитики.

Ранее редакция сообщала о том, что искусственный интеллект научился составлять букеты для новосибирцев.