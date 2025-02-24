Объем господдержки на покупку сельхозтехники увеличат для аграриев региона

В Новосибирской области расширят государственную помощь аграриям на покупку сельхозтехники и её обслуживание. Это решение утверждено 24 февраля на заседании областного правительства под руководством губернатора Андрея Травникова.
Заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства области, Андрей Шинделов, сообщил, что планируется увеличить максимальную субсидию на приобретение единицы техники с 5 до 9 миллионов рублей. Кроме того, почти вдвое, в 1,8 раза, возрастет максимальный размер компенсации в год на покупку и техобслуживание оборудования.
— Эти изменения необходимы для сохранения компенсации в размере 50% от стоимости техники, так как рыночные цены значительно выросли, — подчеркнул Шинделов.
Сельхозпроизводители Новосибирской области могут получить поддержку в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства». Также доступно льготное кредитование для экспортеров агропромышленной продукции. Постановление будет опубликовано на официальном сайте правительства области после подписания.
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