Аналитика МТС: новосибирцы теперь предпочитают смартфоны подороже

Продажи гаджетов с января по июнь текущего года составили рекордные 437 млн рублей, что на 20% больше результатов прошлого года за аналогичный период, сообщает пресс-служба компании.

У жителей столицы Сибири все большей популярностью пользуются премиальные смартфоны. Дешевые модели перестали удовлетворять потребности пользователей̆, спрос смещается в пользу гаджетов с большим объемом памяти, качественными камерами и большими дисплеями. Средняя стоимость устройств, которые покупали горожане, составила 28 290 рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года она выросла более чем на 70%. В целом сегмент смартфонов до 20 000 рублей уменьшается, в то время как количество проданных девайсов стоимостью от 50 000 рублей растет. Наибольший вклад в популярность дорогих гаджетов внесла компания Apple. iPhone 11 на 128 ГБ стал у новосибирцев самым популярным устройством в январе-июне 2021 года.

Самый заметный тренд первой половины 2021 года — увеличение объёма встроенной памяти. В январе-июне 2020 года наибольшей популярностью пользовались смартфоны с накопителем на 32 ГБ. В первом полугодии 2021 года спрос сместился в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ — они заняли 32% и 30% рынка соответственно. Четверть рынка занимают устройства с 32 ГБ, девайсы с 16 ГБ выбирают в 5% случаев, а с 256 ГБ и более крупным размером памяти — в 5%.

Топ-5 самых продаваемых смартфонов в Новосибирске в первом полугодии 2021 года:

Apple iPhone 11 128 ГБ

Apple iPhone 11 64 ГБ

Samsung Galaxy A02 32 ГБ

Xiaomi Redmi 9 64 ГБ

Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ