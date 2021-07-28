Экс-директор новосибирского НИИ туберкулёза предстанет перед судом

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимира Краснова, обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы), сообщила пресс-служба ведомства.

— По версии следователей регионального УФСБ России, осенью 2019 года директор научно-исследовательского института при пособничестве работника этого же учреждения похитил мебель, медицинские кушетки и прочее, — говорится в сообщении. — Он необоснованно списал их как непригодные к эксплуатации, а впоследствии передал в пользование аффилированному обществу с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Новоклиник» по договору аренды.

В результате неправомерных действий руководителя учреждению был причинен ущерб на сумму свыше 1, 6 млн рублей (возмещен).

Уголовное дело будет направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска.