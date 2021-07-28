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Экс-директор новосибирского НИИ туберкулёза предстанет перед судом

  • 28/07/2021, 16:09
Автор:
Новости Новосибирска
Ученому-фтизиатру, который руководил институтом 30 лет, вменяют в вину растрату в особо крупном размере.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимира Краснова, обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы), сообщила пресс-служба ведомства.

— По версии следователей регионального УФСБ России, осенью 2019 года директор научно-исследовательского института при пособничестве работника этого же учреждения похитил мебель, медицинские кушетки и прочее, — говорится в сообщении. — Он необоснованно списал их как непригодные к эксплуатации, а впоследствии передал в пользование аффилированному обществу с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Новоклиник» по договору аренды.

В результате неправомерных действий руководителя учреждению был причинен ущерб на сумму свыше 1, 6 млн рублей (возмещен).

Уголовное дело будет направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Фото: pixabay.com автор: succo

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело суд растрата новосибирский НИИ туберкулёза


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