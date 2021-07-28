Мостовая концессия позволит обновить городские инженерные сети

В рамках концессии по созданию моста через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске предусмотрен большой объём работ по выносу из зоны строительства инженерных коммуникаций, все они будут модернизированы, сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

— На днях завершена установка двух опор воздушных линий электропередачи. В ближайшее время начнутся работы по монтажу изолирующих конструкций и проводов. Длина переустраиваемого участка «ВЛ Новосибирская ТЭЦ-2 – ПС Тепловая» – 645 метров. Существующая линия напряжением 110 кВ выносится из зоны строительства мостового перехода для обеспечения беспрепятственного выполнения работ по устройству насыпи основного хода будущей автотрассы. Всего проектом предусматривается перенос 3 участков воздушных линий: «Новосибирская ТЭЦ-2 – ПС Тепловая», «Новосибирская ТЭЦ-2 – ПС Горская» и «ПП Библиотечный – ПС Горская», — говорится в сообщении.

Установка опор является одним из наиболее сложных этапов строительства воздушных линий электропередачи и связана с применением средств большой механизации.

Сегодня работы по сооружению мостового перехода ведутся сразу на восьми площадках на обоих берегах реки, в них занято более 1100 строителей и специалистов строительного дивизиона Группы «ВИС».