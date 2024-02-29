Аналитики ВТБ: Предприниматели приняли один миллиард платежей в 2023 году

По результатам минувшего года клиенты среднего и малого бизнеса с эквайрингом ВТБ приняли около одного миллиарда платежей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Максимальный рост зафиксировали в сферах развлечений и отдыха (+17,5%), общественного питания (+17%), автотоваров и сервиса (+8%) и здравоохранения (+5,5%), рассказала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ, в рамках Стратегической недели ВТБ.

Аналитики ВТБ отмечают, что в прошлом году число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ, которые принимают платежи с помощью СБП (Системы быстрых платежей), увеличилось в 3,6 раза, если сравнивать с показателями 2022 года. При этом доля платежей с помощью СБП в общем эквайринговом обороте клиентов СМБ выросла в 3,5 раза, а также более чем в три раза стал больше оборот по СБП.

По словам Юлии Копытовой, наблюдая кратный рост показателей СБП как по числу пользователей, так и по объемам операций, можно сделать выводы, что СБП востребована и у покупателей, и у продавцов.

— Мы готовим для клиентов несколько новых сервисов на основе СБП для более эффективного использования возможностей системы, — добавила эксперт банка.

Кроме того, в кредитной организации отметили перспективный рост доли карт платежной системы «Мир». В прошлом году она возросла в общем эквайринговом обороте ВТБ по картам в полтора раза и составила 58%.