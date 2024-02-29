«Никто мне внука не отдал!»: бабушка, выброшенного на мусорку в Новосибирске младенца, рассказала всю правду об опеке

За судьбой найденного в мусорном контейнере младенца наблюдает вся страна. Напомним, малыша 16 февраля обнаружил случайный прохожий Иван Журавлев на помойке во дворе жилого дома в Железнодорожном районе города. На улице стоял 30-градусный мороз, но кроха смог выжить и, к удивлению врачей, даже не получил серьезных последствий для здоровья. В больнице мальчика из мусорки навестили следователи СК. Они принесли младенцу памперсы и средства гигиены. Мать, которая так жестоко обошлась со своим ребенком, суд арестовал на 2 месяца. Ей инкриминируют уголовную статью за покушение на убийство новорожденного.

На днях мэрия Новосибирска сообщила, что генетическая экспертиза на 99 процентов подтвердила степень родства малыша из мусорки и 22-летней Светланы Б. Документы на опеку внука сразу же подала его бабушка.

― Отделом опеки и попечительства приняты меры по защите прав новорожденного. Получено свидетельство о рождении, сведения о ребенке зарегистрированы в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей. Организована работа по жизнеустройству ребенка в соответствии с требованиями действующего законодательства в семью близких родственников, то есть бабушки, ― рассказали в мэрии.

При этом сама бабушка узнала об этом из СМИ.

― Это в интернете я стала опекуном. Никто мне внука не отдал. Я еще собираю документы, ― рассказала Infopro54 мама арестованной Светланы.

Никто из близких родственников официально больше не заявлял прав на ребенка.

Стоит отметить, что семья Светланы уже прошла основные процедуры и собрала справки о жилищных условиях, которые позволяют ей забрать мальчика после выписки. Но окончательное решение до сих пор не принято.

В Министерстве труда и социального развития региона рассказали, что на новорожденного из мусорки претендуют еще 300 семей. Все они стоят в очереди, прошли школу приемных родителей и готовы подарить подкидышу свою любовь и заботу.

― Здесь больше вероятности, что родственникам этого ребенка не отдадут. Во-первых, его мать готовятся лишать родительских прав. Во-вторых, решается вопрос о переквалификации статьи на более мягкую, а это значит, что женщина может получить условный срок и оказаться на свободе. Если органы опеки будут исходить из интересов малыша, то вряд ли они отдадут его в эту семью, ― считает источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.

Редакция Infopro54 задала вопрос о вероятности устройства мальчика к родственникам юристу Маргарите Распопиной.

― Согласно законодательству усыновление ребенка производится в судебном порядке. Лицо, желающее усыновить ребенка должно соответствовать определенным требованиям, которые перечислены в статье 127 Семейного кодекса Российской Федерации. Так, например, в статье указано, что усыновителем не может стать лицо которое имеет серьезные проблемы со здоровьем или лицо, которое на момент усыновления не имеет дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум. В конкретной ситуации суд будет подробно изучать соответствует ли бабушка требованиям. Имеет ли она необходимый доход, жилплощадь и здоровье для воспитания такого маленького ребенка и самое главное ― соответствует ли такое усыновление интересам ребенка. Органы опеки также могут дать свое заключение, подходит ли по их мнению бабушка как усыновитель. Если мать ребенка будет лишена родительских прав, его усыновители становятся его единственными законными родителями, и они могут принимать решения о встречах матери и ребенка. Таким образом, при обстоятельствах если усыновителем станет бабушка, она может позволить матери встречи с ребенком, но заниматься его воспитанием мать уже не будет иметь права, ― говорит юрист.

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