Цены больше не будут основаны на мировых

Российские власти приняли решение о необходимости отвязать внутренние цены на товары от общемировых индикаторов, пишет газета «Ъ». Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не брать их в учет при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара.

Согласно документу, цены в нашей стране нередко основаны на мировых. При этом совершенно не учитывается ситуация на внутреннем рынке. Новые меры призваны обеспечить приоритет интересов российских граждан.

Следует отметить, что это уже повторная версия законопроекта, в которой авторы инициативы учли предыдущие замечания касаемо преждевременности отказа от мировых индикаторов без формирования нацсистемы.

По словам управляющего партнера, Veta Ильи Жарского, если не будет возможности ориентироваться на мировые цены, то необходимы ориентиры и правила ценообразования.

— Определение рыночной цены в пределах изолированного рынка выглядит исключительно сложно, — подчеркнул он.

В свою очередь, руководитель направления экономических исследований консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Татьяна Басова считает, что, если меры будут приняты, станет значительно сложнее доказать обоснованность ценообразования. В антимонопольном регулировании понятия сопоставимого рынка за пределами страны не станет как такового, добавил управляющий партнер компании Ярослав Кулик.

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