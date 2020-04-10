Анализы на коронавирус будут занимать по 15 минут

Резидент Академпарка ООО «Медико-биологический союз» (входит в одноимённую группу компаний) за полтора месяца наладил производство новых тестов, способных определить коронавирус. Как рассказывают в компании, продукция позволяет диагностировать заболевания за гораздо более короткий срок, нежели тесты предыдущих поколений. Помимо коронавируса, компания занимается производством системных иммуноферментов для диагностики ВИЧ-инфекций, гепатитов.

— Тот метод, который сегодня традиционно используется, требует определённых цикличности, температуры, — говорит директор компании, акционер ГК Михаил Лосев. — Чтобы определить РНК-вирус, необходимо преобразовать РНК в ДНК. Получается достаточно много операций, в том числе ручного характера. Наша технология позволяет непосредственно определять РНК после выделения его из вируса и не требует термоциклических условий. С ней может работать как стандартное устройство, так и очень простые маленькие инкубаторы с регистратором излучения. Поэтому у нас процедура выделения, в отличие от стандартной процедуры, занимает всего 15 минут.

Также новые технологии позволяют проводить исследования анализов в любых, даже полевых условиях.

— Наша система позволит делать анализы в любом месте, — говорит Лосев. — Врач может приехать к человеку домой и на месте принять решение, что человек болен. Через три месяца у нас будет оборудование — маленький приборчик, который можно возить в «Скорой помощи».

По словам директора, через полтора месяца после старта производства компания выпускает десятки тысяч единиц продукции в день. Сейчас в планах — нарастить объём производства до полумиллиона штук в неделю.

— Наша технология позволяет в 4 раза ускорить проведение анализа, существенно повышая производительность имеющегося оборудования, — сообщает Лосев. — Таким образом, сама лаборатория позволяет экономить на закупке дополнительного оборудования в больших масштабах.

В настоящее время уже вторая партия продукции «Медико-биологического союза» разошлась по российским регионам.

— Наш головной заказчик — государство, которое должно обеспечить мониторинг за эпидемиологической обстановкой и контролировать основной поток населения, — рассказывает Лосев. — Далее, есть «рынок страха», фобий. Даже если человек нигде не был, он формирует рынок частных анализов. Есть корпоративные клиенты. Если в компании вдруг обнаружится больной, весь офис могут посадить на карантин. Если это «Газпромнефть»? Если это «Аэрофлот»? А если будут болеть ведущие специалисты? Компании должны обеспечить безопасность своих сотрудников для того, чтобы бизнес продолжал работать.

При этом, как сообщают в «Медико-биологическом союзе», ценовой сегмент продукции для каждого типа потребителей свой.

— Для государства — самые низкие цены на тестирование, для корпората — повыше, — говорит директор компании. — Кроме того, мы сформировали систему, которая позволит делать льготный тариф для пенсионеров — минус 50% от коммерческой цены. Это обойдётся примерно в 500 рублей.

Пока компания намерена работать исключительно на российском рынке. По словам Михаила Лосева, только после того, как будет закрыта отечественная потребность в продукции, она будет работать с заказчиками из других государств. Спрос из-за рубежа на новосибирские тесты есть. Даже крупные мировые фармацевтические корпорации не могут заполнить потребности, существующие во многих странах.

— Мировой рынок никогда не имеет больших резервов для наращивания мощностей, — рассказывает Лосев. — Запас составляет 15-20%, ну 30%, не более. При вспышке индустрия не готова к решению более масштабных задач. У многих мировых компаний — вертикально интегрированная система принятия решений, и заставить корпорацию принять нестандартные ходы — это нетривиальная задача. У нас люди работают нестандартно. Кроме того, комплекс действий, связанных с инновациями, у нас включён внутри. Это позволяет оперативно решать задачи.

Основная деятельность группы компаний «Медико-биологический Союз» — разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе социально-опасных инфекций (ВИЧ и др.). Наборы применяются в клинико-диагностических лабораториях, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях службы крови, в Центрах по профилактике и борьбе со СПИД. В ГК «Медико-биологический Союз» есть собственное производство: 1,5 тысячи кв. м полностью оборудованы для производства диагностических наборов реагентов — более 2 млн анализов ежемесячно. Дочерние компании производят необходимые реагенты и лабораторный пластик. У ГК имеется собственный отдел подготовки технической документации с большим опытом проведения регистрации диагностических наборов реагентов. ООО «Медико-биологический Союз» является третьим в РФ производителем наборов реагентов для инфекционных заболеваний — более 15 млн. анализов в год. Компания производит более 100 видов иммунобиологической продукции (оборудование для лабораторной диагностики, наборы реагентов и др.), более 600 наименований сопутствующей продукции для диагностических лабораторий.

Фото предоставлено пресс-службой компании