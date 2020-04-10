НГУЭУ разработал бесплатный онлайн-курс «Кризис: инструкция по выживанию»

Серия вебинаров пройдет с 13 по 22 апреля 2020 года.

Online-занятия с известными новосибирскими практиками расскажут о том, как сохранить компанию и удержать команду, на какие маркетинговые инструменты делать ставку и какую поддержку можно получить от государства.

Ближайший вебинар состоится уже 13 апреля. На занятии бизнес-тренер Наталья Пасечник расскажет об управлении персоналом в стремительно меняющихся условиях. Кроме этого, в программе курса слушателей ожидают выступления Digital-маркетолога Андрея Шавнева об управлении маркетингом в условиях кризиса для руководителей и собственников предприятий и юристов — Марии Ильяшенко и Юлии Макаренко о мерах поддержки бизнеса.

— Мы стремились сделать интенсивный мини-курс не только для самих предпринимателей, но и для всех, кто заинтересован темой бизнеса, — отмечает руководитель управления дополнительного образования НГУЭУ Эдуард Коложвари. — я думаю, что наши вебинары помогут не только найти ответы на многие вопросы, но и развить предпринимательские «скиллы», условно, лёжа на диване в самоизоляции.

Узнать полное расписание вебинаров и зарегистрироваться можно на сайте.

Возраст 18+

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ