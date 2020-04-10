Как молодой семье улучшить жилищные условия. Советы, которые действуют

В настоящее время материальная помощь полагается при появлении первенца, а за второго ребенка начисляется дополнительная плата. Выдается субсидия в виде сертификата, но использовать ее не так просто. Для этого существует ряд условий. Во-первых, государство строго ограничивает траты материнского капитала. Его можно использовать только на:

улучшение жилищных условий;

образование детей;

поддержку и социальную адаптацию ребенка-инвалида;

накопительную пенсию матери.

Во-вторых, тратить государственные средства можно только после того, как ребенку исполнится 3 года. Это серьезная проблема, когда деньги на жилье нужны в текущий момент.

Рациональный подход к использованию государственной субсидии

Подавляющее число молодых семей испытывают жилищные проблемы. Чтобы знать это, не нужно даже обращаться к статистике. Для многих получение материнского капитала является единственным вариантом решения. В то же время ограничение по его использованию и ожидание трехлетия малыша ситуации не улучшает.

Займ под материнский капитал – единственный разрешенный законом способ потратить выделенные государством средства на приобретение жилья. Все очень просто. Вы получаете заем, а его оплату проводите за счет государственной субсидии. Данный вид кредита рассчитан исключительно на покупку жилья, часто используется как первый ипотечный взнос. На другие цели, такие как приобретение телевизора или автомобиля, путешествие или даже образование ребенка, его использовать невозможно.

Как оформить получение средств

Для того чтобы взять заем под материнский капитал, необходимо обратиться в надежную компанию по кредитованию. В Сибири это MoneyDay. История организации длится более 8 лет, и все это время она успешно развивалась на рынке микрофинансирования. Офис MoneyDay находится в Кемерово, но представительства открыты по всей Сибири. Компания решила финансовые вопросы 25 тысяч клиентов, которых каждый день становится больше. Причины высокого спроса на услуги MoneyDay и партнеров:

невысокий процент комиссии, если сравнивать ее с другими микрофинансовыми организациями;

быстрое оформление заявки (от заполнения клиентом до принятия решения проходит 30 минут, и подать ее можно в режиме онлайн);

исчерпывающие профессиональные консультации.

Для подачи заявки необходим пакет документов. В первую очередь, это ксерокопии:

паспортов родителей;

свидетельств о браке и рождении ребенка;

непосредственно сертификата материнского капитала.

При оформлении заявки обязательно предоставляется идентификационный код матери. Чтобы получить заем, необходимо в пенсионном фонде взять выписку о балансе сертификата материнского капитала. В органах попечительства нужно заказать справку, подтверждающую родительские права мужа и жены. Предоставляются реквизиты банковского счета карты и документов на приобретаемую недвижимость, чтобы обосновать целесообразность кредитования.

Важно знать

После предварительного рассмотрения и одобрения заявки необходимо посетить офис организации. Делается это по двум причинам. Первая – подписание согласия на рассмотрение организацией вашей кредитной истории. Без этого невозможно получить заем. Вторая причина, по которой нужно быть в офисе, – непосредственное подписание договора о сотрудничестве. Происходит после всех этапов рассмотрения заявки и ее окончательного утверждения.

Деньги переводятся на карту заказчика. Помните, что заем в счет материнского капитала не предполагает выдачи наличных. Поступление средств занимает от одного до трех дней. Комиссия за пользование деньгами MoneyDay выплачивается только один раз. В целом, период от подачи заявки до получения необходимой суммы на ваш счет длится не больше 10 дней.