Анатолий Локоть: «Без наказов представлять интересы горожан затруднительно»

— Сегодня окончательные выводы по итогам выборов не сделаны. Мы анализируем ситуацию, — сообщил мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть на пресс-конференции.
Сегодня реготделение КПРФ планирует провести расширенное заседание бюро. На следующей неделе глава партии Геннадий Зюганов запланировал совещание ЦК партии.
— Предстоит большой разговор и анализ. Практика коллективного анализа результатов выборов у нас наработана десятилетиями. Будет критика и замечания — учтем, — добавил мэр.
Он также заявил, что успешность проведения избирательной кампании определяется работой депутатов.
— Когда в законодательную и представительную власть попадают люди плохо знакомые с конкретикой жизни города, без наказов, им будет затруднительно представлять и защищать интересы новосибирцев, — уверен глава города. — Нужно время, чтобы ознакомиться с проблематикой, волнующей горожан.
— На октябрьской сессии горсовета мы планируем рассмотреть ряд бюджетных вопросов. В частности, необходимо вносить поправки в бюджет 2020 года в связи с коронавирусом. Кроме того, идет работа по формированию бюджета следующего года. Нужно готовиться к зимнему сезону, — перечислил Локоть.
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