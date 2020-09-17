Город подал заявку на покупку автобусов в рамках БКАД

— С 2020 года в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги» средства можно использовать не только на ремонт дорог и тротуаров, но и на покупку новой техники для электротранспорта. Мы подали соответствующую заявку и оформили документы, — рассказал на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что по второму этапу уже есть решение правительства РФ, что средства на покупку троллейбусов выделяться не будут. Но город может претендовать на автономные автобусы.

— Сколько единиц газомоторной техники мы сможем закупить будет понятно после проведения конкурсных процедур. Все зависит от конечной суммы, поданных заявок. Рассчитываем закупить не менее 40 штук, — говорит Локоть. — При этом муниципалитет должен выполнить условие по софинансированию покупки. У нас есть уверенность, что мы завоюем право на приобретение этой техники.

Глава города также напомнил, что муниципалитет ведет работу по обновлению парка общественного транспорта сразу по нескольким программам. В частности, сейчас идет конкурс по выявлению компаний, которые будут готовы работать по лизинговой схеме. В конце сентября станет понятен возможный список партнеров. В данном случае речь может идти еще о 15 автобусах.

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