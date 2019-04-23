Определён лонг-лист проектов детской площадки для Центрального парка

31 марта на платформе Smart Urban завершился первый тур открытого конкурса концепций детского игрового пространства для парка культуры и отдыха «Центральный». В лонг-лист вошли десять проектов. Экспертный совет выберет три лучших проекта. Их авторы получат денежное вознаграждение, а концепция победителя будет реализована в ПКиО «Центральный», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что при выборе концепций, вошедших в лонг-лист, жюри оценивало функциональность наравне с оригинальностью эстетического решения. Важным критерием стала возможность органичной интеграции проекта в существующий парковый ландшафт, а также соответствие идеи существующей концепции развития выбранной для реализации территории. Игровое пространство должно быть универсальным комплексом для детей разных возрастных групп, одинаково удовлетворяя потребности как дошкольников, так и подростков.

В лонг-лист проектов вошли: Детская площадка «Гек и Чук» (Максим Романчук, мастерская «Гек и Чук»); Детская площадка для ПКиО «Центральный» (Мария Сереброва, Владимир Серебров); «Играй тут» (Наталья Яровенко, Ксения Игнатькова, Софья Донскова); «Микроскоп – телескоп – калейдоскоп» (Гуслофт Гуслица); Общественное инклюзивное детское пространство «Детская станция «Винтик» (Екатерина Шакшина); «Продукты СССР» (Иван Пантелеев); «Сибирь 2» (Татьяна Окунева, Полина Чиркина); «Южный город» (Алексей Онищенко, Мария Сустина, Анастасия Шеремет); SMIYE (Василиса Азарова, Вероника Филатова); Zveri + (Анатолий Сноп, Боремир Бахарев).

Авторы проектов дорабатывают концепции до 5 мая 2019 года. 8 мая будет объявлен шорт-лист из трех проектов. Три проекта-финалиста выставляются на народное голосование жителей Новосибирска (с 10 по 24 мая). 25 мая – объявление победителя конкурса на разработку концепции детского игрового пространства для парка культуры и отдыха «Центральный».

С проектами можно ознакомиться на сайте smarturban.online.

Фото: скриншот из презентации проекта «Продукты СССР»