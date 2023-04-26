Анатолий Локоть проконтролировал строительство детского сада на Родниках

«Микрорайон «Родники» в Новосибирске активно развивается, мест в дошкольных учреждениях не хватает. Введение детского сада на 320 мест решит эту проблему в микрорайоне. Пока это единственный сад, который мы строим в Новосибирске, поскольку в большинстве районов проблема так или иначе решена, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Возведение детского сада на ул. Гребенщикова имеет свои особенности: строительство ведётся на сложном участке с большим перепадом высот, среди плотной жилой застройки. Здесь были применены нестандартные решения, возведены технологические подпорные стенки. Все работы, включая благоустройство территории, должны быть завершены до конца года».

Здание детского сада по адресу: ул. Гребенщикова, 4 возводится в рамках национального проекта «Демография». Работы начались в июне 2022 года. Заказчиком строительства выступает МКУ «Управление капитального строительства», генеральная подрядная организация – ЗАО РСУ-5 «НГС». Стоимость проекта – 570 млн рублей.

Здание высотой от двух до трёх этажей рассчитано на размещение 17 групп для дошкольников, пять из которых – ясельные. Проектная наполняемость – 320 мест.

На первом этаже будут расположены помещения входной группы, административные помещения, пищеблок, медицинский блок, помещение живого уголка, пять групп для дошкольников. На втором этаже здания предусмотрены служебно-бытовые и административные помещения, физкультурный зал, ИЗО-студия, универсальное кружковое помещение, семь групп для детей младшего и среднего дошкольного возраста. На третьем этаже запроектированы служебно-бытовые и административные помещения, зал для музыкальных занятий, пять групп для детей старшего дошкольного возраста. В подвальном этаже предусмотрены служебно-бытовые помещения, насосная, ИТП, венткамера.

По словам генерального директора ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаила Голубева, все работы по фундаменту завершены, возведение кирпичной кладки стен будет закончено до 10 мая.

«Сегодня приступили к возведению кровли, планируем завершить эти работы к 1 июня. В полном объёме выполнены работы по ИТП: поставлены узлы учёта, выполнена вся автоматика. Проложены магистральные трубы отопления и водоснабжения, начался монтаж стояков до третьего этажа. Практически завершена установка окон», – сообщил Михаил Голубев.

К 1 сентября планируется завершить благоустройство и озеленение территории, установить теневые навесы, ограждения. На осень запланирована внутренняя отделка помещений.