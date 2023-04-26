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Добыча нефти в Новосибирской области приостанавливается

  • 26/04/2023, 08:45
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добыча нефти в Новосибирской области
Однако компании не отказываются от разработки месторождений и продолжают разведку.

— Индекс добычи полезных ископаемых по предварительным итогам первого квартала в регионе составил 96%. На этот показатель повлияла приостановка и консервация добычи нефти в Северном районе в связи с тем, что дебет скважины показывал в добываемой нефти большое количество воды, а объемы добываемой нефти уменьшались, — рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

По его словам, повышение обводненности месторождения, а также его удаленность от магистральной трубы сказались на загрузке инфраструктуры. Нефтепромысловый трубопровод от месторождения до магистральной трубы проходит на 182 км. Он рассчитан на транспортировку на 2 млн тонн, а в последнее время добывалось менее 300 тысяч тонн в год.

— Новое бурение, которое компания сделала на новых месторождениях, не оправдало прогнозы. 4-5 лет назад предприятие уже отказалось от 2-3 лицензий, которые были у АО «Новосибирскнефтегаз», — пояснил Семка. — Сложившаяся на месторождении ситуация зависит не от сегодняшнего собственника — АО «Новосибирскнефтегаз» (АО «ННГ»). Когда мы были не допущены к лицензиям на разведку и добычу, на месторождении был недропользователь, который, по нашему мнению и мнению академика Леонида Канторовича, превысил предельные планы по добыче нефти. Вместо положенных 1,4 млн тонн в год добывалось 2,1 млн тонн. Нефть просто не успевала стекать в освободившиеся ниши, и туда попадала вода.

На минувшей неделе начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин на пресс-конференции рассказывал, что нефтяных ресурсов на территории региона вряд ли становится меньше.

В 2020 году в Новосибирской области добыли 80 тысяч тонн нефти

В 2020 году в Новосибирской области добыли 80 тысяч тонн нефти

— Добыча пассивная на территории Новосибирской области немногим более 60 тысяч тонн. На территории Омской области — более 80 тысяч тонн, — говорил он. — Однако от лицензии нефтедобывающие компании не отказываются. Они продолжают поисковые работы, а по добыче пока принято решение работать в таком режиме. Значит, планы по дальнейшей работе на месторождении есть.

Алексей Партолин также добавил, что Новосибирская область — непростой регион по себестоимости добычи нефти, условиям добычи, обводненности месторождений.

Редакция отправила запрос на комментарий в пресс-службу НК «Нефтиса».

АО «Новосибирскнефтегаз» — нефтедобывающая компания, с 2014 года входит в состав АО «НК «Нефтиса», приоритетным направлением деятельности компании является добыча углеводородного сырья. Предприятие владеет 5 лицензиями на право пользования недрами с целью геологического изучения, поиска, разведки и добычи углеводородного сырья на следующих месторождениях: Верх-Тарское, Малоичское, Восточно-Тарское, Ракитинское и Тай-Дасское. Управляющей компанией является ООО «ПИТ «СИБИНТЭК». На сайте АО «Новосибирскнефтегаз» отмечается, что в 2021 году добыча компании составила 63,7 тысячи тонн нефти, в 2022-м — 49,6 тысячи тонн. Извлекаемые запасы — 16,8 млн тонн.

По данным Seldon.Basis, выручка компании в 2022 году составила 1,8 млрд рублей (-9% к уровню 2021 года), чистый убыток — 2,6 млрд (-442%). Резкое падение объясняется увеличением расходов, не связанных с основной деятельностью, — говорится в карточке компании.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в регионе можно добывать минимум 300-500 тысяч тонн углеводородов в год. 

Фото с сайта компании АО «Новосибирскнефтегаз», раздел пресс-центр

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Сергей Семка Новосибирскнефтегаз НК Нефтиса лицензия на месторождение добыча нефти Алексей Партолин


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