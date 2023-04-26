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Рок-фестиваль «Маевка» пройдет в Новосибирске

  • 26/04/2023, 10:19
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Рок-фестиваль «Маевка»
Ранее власти запретили проводить «Бессмертный полк» и уличную акцию «Монстрация».

В Новосибирске будет проведен рок-фестиваль «Маевка» 29 апреля. Об это сообщается в проекте постановления мэрии города Новосибирска, размещенном на сайте муниципалитета.

– Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Советского района города Новосибирска оказать содействие организатору в проведении мероприятия, – говорится в сообщении.

Для проведения  «Маевка» будет временно прекращено движение транспортных средств: с 16:00 до 23:00 по Университетскому проспекту на участке от пересечения с ул. Пирогова до пересечения с проспектом Академика Коптюга с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования.

Напомним, что в день празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ставшего за последние годы традиционным шествия с портретами героев «Бессмертный полк», в Новосибирске не будет. Он пройдет в виртуальном варианте. Фото героев- участников Великой Отечественной войны будут размещены на большом экране на пл. Ленина и на экранах стелы «Трудовая доблесть» на пл. Калинина.

Помимо этих форматов в правительстве области предложили мэрии Новосибирска реализовать и ряд собственных творческих программ.

Также ранее была отменена уличная акция «Монстрация». Причины отмены шествия в этом году не называются.

«Маевка» – рок-концерт, завершающий Интернеделю, по традиции пройдет на площадке перед главным корпусом НГУ и завершится трехметровым костром. В этом году хедлайнерами мероприятия станут группы «Операция Пластилин», OTYKEN, «Буерак», «Следы».

Международный молодежный студенческий форум «Интернеделя» – одна из старейших традиций НГУ, которая берет свое начало с первой «Маевка»: студенты НГУ провели ее весной 1966 года как символ международной пролетарской солидарности с плакатами типа «Окна РОСТА» вдоль боковых скамеек на Университетской площади, с песнями у костра, в котором догорает чучело империализма.

 

Ранее редакция сообщала о том, что шествия «Бессмертного полка» в Новосибирске не будет.

Фото: pixabay.com — Activedia

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : Рок-фестиваль Маевка Монстрация бессмертный полк


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