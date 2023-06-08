Анатолий Локоть выступил в суде по делу главы Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова

В Железнодорожном районном суде Новосибирска прошло очередное заседание по делу главы Центрального округа Сергея Канунникова, который обвиняется в халатности в отношении стелы, посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На заседании 6 июня в поддержку обвиняемого высказались мэр Анатолий Локоть, первый заместитель главы Центрального округа Владимир Архипов и главврач Новосибирского областного госпиталя №2 ветеранов войн Людмила Канунникова, сообщает «ЧС-ИНФО».

Глава города рассказал, что в Новосибирске уважительно относятся к памяти о Великой Отечественной войне, а муниципалитет проводит работу по сохранению объектов, связанных с военной тематикой.

Следующее заседание назначено на 15 июня.

Ранее редакция сообщала, что глава Центрального округа не признал вину в деле о демонтаже стелы.