Глава Центрального округа не признал вину в деле о демонтаже стелы

Суд Железнодорожного района Новосибирска начал рассматривать дело в отношении главы Центрального округа Сергея Канунникова, подозреваемого в халатности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— То есть, ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, — поясняют в пресс-службе суда.

В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, начато судебное следствие и исследованы материалы дела.

— После оглашения обвинительного заключения подсудимый вину в инкриминируемом преступлении не признал в полном объеме, пояснил, что согласен отвечать только на вопросы защитника. Заседание отложено на 26.05.2023 в связи с тем, что подсудимый настаивает на допросе потерпевшей, 1934 года рождения, — сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.

Напомним, главе района вменяются «манипуляции» с памятной стелой, расположенной неподалёку от площади Калинина. Летом ее демонтировали под предлогом реставрации и хотели перенести на другое место. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и после требования о возбуждении уголовного дела, стела была возвращена на место, где продолжает находиться в настоящее время. Также следователи установили, что стела является бесхозяйным объектом и находится в неудовлетворительном состоянии.

В начале апреля мэрия представила депутатам горсовета на рассмотрение изменения городской нормативно-правовой базы, согласно которым правоохранительные и контролирующие органы в случае возникновения административной или уголовной ответственности будут привлекать не мэрию Новосибирска в целом, а непосредственно «виновные» структурные подразделения — департаменты и районные администрации.

Ранее редакция сообщала о причислении одного из памятных объектов в городе к монументально-декоративному оформлению.