Александр Карелин: Предприниматели Сибири будут награждать бойцов СВО за уничтожение танков

Патриотически настроенные предприниматели Сибири вышли с инициативой выплаты вознаграждения участникам спецоперации за уничтожение командиров националистически подразделений, а также тяжелой техники, например, танков, зенитно-ракетных комплексов. Для этого планируется создать специализированный призовой фонд. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского отделения Единой России с ссылкой на сенатора от Новосибирской области Александра Карелина.

Как отметил Карелин, имена доброжелателей, которые хотят отметить заслуги участников спецоперации в ратном труде, вознаградить их за вклад в победу в дополнение к тем наградам, которые обещает Родина, пока «останутся за скобками».

Судя по видео- комментарию, который распространяется в телеграм-каналах, за уничтоженные танки из призового фонда планируется выплачивать от 500 тыс до 10 млн рублей, за БМП и БТР — 500 тыс рублей. За взятого в плен командира нацбатальона — 10 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что участникам спецоперации в Новосибирской области утвердили новую меру поддержки.