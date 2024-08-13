Анатолий Серышев и Дмитрий Патрушев обсудили вопросы реализации Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года

12 августа в Москве состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева и заместителя Председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, в ходе которой обсуждались вопросы реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Согласно документу, принятым в январе прошлого года, в регионах Сибири будет реализовано более 150 мероприятий, объединенных в рамках нескольких направлений. В его разработке участвовали представители регионов округа, сотрудники аппарата полпреда Президента России в СФО, исполнительного комитета МАСС, Минэкономразвития России и других профильных ведомств, учёные Сибирского отделения Российской академии наук.

На встрече шла также о ходе работ по ликвидации Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и объекта накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области. Кроме того, обсуждались ситуация в энергетической сфере, вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионах округа.