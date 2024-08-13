Несанкционированную свалку убрали около села в Новосибирской области

После вмешательства прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка в селе Дмитриевка Новосибирской области.

В ходе проверки было установлено, что вблизи села Дмитриевка образовалась несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов, которая появилась из-за деятельности местных жителей.

Поэтому прокурор Татарского района подал в суд иск, требуя от администрации района ликвидировать свалку. Суд встал на сторону прокуратуры.

– В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме, несанкционированная свалка ТКО ликвидирована, земельный участок очищен, твердые коммунальные отходы вывезены на полигон ТКО, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

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