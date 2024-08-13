Северным сиянием любовались жители Новосибирской области

В ночь на 13 августа 2024 года в Новосибирской области, как и во многих регионах России, можно было наблюдать редкое природное явление — северное сияние.
Уникальный кадр был сделан в Венгеровском районе Новосибирской области.
О редком явлении сообщали в социальных сетях жители разных регионов и городов России, включая Забайкалье, Красноярск, Якутск и Новоуральск.
Северное сияние — это свечение, которое возникает в верхних слоях атмосферы планеты с магнитосферой.
В столице Сибири увидеть сияние можно нечасто. Зато жители Заполярья и северных регионов страны, например, Мурманска или Архангельска, регулярно могут наслаждаться этим явлением.
Ранее редакция сообщала о том, что световые столбы в небе впечатлили жителей Новосибирска.
Источник фото: АСТ-54.
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