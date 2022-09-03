Анатолий Серышев поручил регионам проработать вопрос со сбытом нового урожая

Уборочная кампания стартовала во всех субъектах Федерации округа. Общая посевная площадь в 2022 году в регионах Сибири составила более 14,4 миллиона гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых культур — более 9,1 миллиона гектаров. Об этом шла речь на совещании, посвященном ходу проведения осенних полевых работ в регионах Сибири, которое прошло под руководством полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

По оперативным данным региональных органов власти по состоянию на 31 августа, уборочные работы проведены на 29,3% посевных площадей, в том числе убрано 16,2% зерновых и зернобобовых культур. По оценкам специалистов, в 2022 году в регионах округа новый урожай ожидается немного меньше уровня прошлого года — свои коррективы внесли неблагоприятные погодные условия.

Отдельное внимание в рамках совещания было уделено вопросам реализации сельскохозяйственной продукции нового урожая. В данный момент существенно меняются рынки сбыта, логистические и ценовые условия.

— Нужно продумать, как максимально облегчить выход сибирских аграриев на новые рынки сбыта, создавать мощности для глубокой переработки урожая, упростить процедуру участия в закупочных интервенциях, — сказал Анатолий Серышев.

Ранее ситуация на зерновом рынке Сибири подробно рассматривалась в ходе заседания экспертно-консультативного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». В том числе предложено включить в перечень субсидируемых железнодорожных перевозок муку, крупу и комбикорм; увеличить до 50% для сибирских аграриев объём субсидирования провозных платежей при экспорте сельскохозяйственной и продовольственной продукции; увеличить для регионов Сибири объём закупок в интервенционный фонд. Кроме того, требуется рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки мукомольной отрасли.

— Необходимо в минимальные сроки совместно проработать эти предложения, — подчеркнул полпред.

Напомним, в 2021 году в регионах Сибири был собран очень хороший урожай — более 17 миллионов тонн зерна при урожайности более 19 центнеров с гектара.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирская область подняла вопрос о субсидиях для аграриев в июне на Сибирском транспортном форуме.