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Новосибирские власти начали заранее готовиться к «борьбе c урожаем»

  • 24/06/2022, 11:08
Автор:
новости Новосибирска
Чтобы не допустить коллапса с экспортом зерна за пределы округа осенью 2022 года.

Губернатор Новосибирской области в рамках пленарного заседания IX Международного Сибирского транспортного форума обратился к федеральным чиновникам с просьбой проанализировать подход к предоставлению преференций сибирским компаниям, чтобы они тоже могли использовать логистические преимущества своего региона.

— Сибирские компании никогда не будут абсолютно конкурентоспособны за счет логистической составляющей. От нас до восточных и южных портов по 4,5 тысячи км.  Кстати, несмотря на это, в прошлом году мы все-таки вывезли на экспорт 1,5 млн тонн зерна. Но преференции могут быть не только финансовыми, но и выражаться в приоритетном предоставлении инфраструктуры, — отметил он. — Очень бы хотелось, чтобы в этом году в условиях общего дефицита контейнеров и высокотехнологичных вагонов не повторилась ситуация 2017 года, когда нам в ручном режиме приходилось выбивать парк, чтобы вывезти зерно. Очень бы хотелось, чтобы Сибирь не осталась один на один со своими проблемами.

На новосибирском рынке зерна коллапс

Напомним, по итогам 2017 года аграрии региона собрали более 3 млн тонн зерна. В результате в области возник дефицит площадей для его размещения. Кроме того, в регион практически не пошли запросы с внутреннего рынка РФ, то есть местным компаниям пришлось резко прорабатывать тему экспортных поставок. Но тут сформировался дефицит вагонов для вывоза зерна за пределы региона.  В итоге ситуацию пришлось контролировать в ручном режиме как на уровне регионов, так и на уровне федерального Минсельхоза. К 2022 году в области увеличилось количество зернохранилищ. По словам губернатора, в регионе реализуются 4 проекта по наращиванию мощностей контейнерных терминалов. Готовится к реализации проект по строительству контейнерных площадок на линейных элеваторах, чтобы повысить рентабельность доставки зерна контейнерами, участники рынка отладили поставки зерна на экспорт. В основном в страны СНГ, Юго-Восточную Азию, арабские страны и т.д

Однако в этом году перед сельхозрынком вновь замаячил призрак коллапса из-за дефицита контейнеров. О том, что их не хватает, неоднократно говорили сибирские грузоперевозчики.  Ее подтвердили и участники Сибирского транспортного форума.

На форуме, кстати, представители федеральных органов власти обозначили еще одну тенденцию, не очень благоприятную для сибирских компаний.

новости Новосибирска

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— Мы увидели, что грузы с северо-запада и юго-востока страны едут на восток. В результате в Сибири объемы перевозок падают, округ оказывается зажат между Восточным и Западным полигонами, — отметил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Неудивительно, что губернаторы сибирских регионов начали активно лоббировать создание новых транспортных коридоров, с которыми смогут работать компании СФО. Об этом шла речь на Питерском международном экономическом форуме в середине мая и на этой неделе на транспортном форуме в Новосибирске.

На пленарном заседании новосибирского форума Андрей Травников предложил еще один вариант, который в перспективе сможет помочь снять напряженность с экспортом продукции АПК в округе.

— Это поддержка более глубокой переработки сельхозпродукции в сибирских регионах. Например, зерна, других продуктов. Если бы со стороны федерального центра было более глубокое внимание к этой теме, то нам стало бы проще заводить в Сибирь инвесторов под такие проекты, — пояснил он.

Он напомнил, что крупные инвесторы с проектами по глубокой переработке пищевой продукции начали заходить в Сибирь только около 5 лет назад. После того, как освоили регионы до Урала. Губернатор также отметил, что месяц назад в адрес сибирских регионов и аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО поступила стратегия развития Сибири, где акцент сделан на добычу полезных ископаемых и первичную переработку продуктов добычи.

— Дается сигнал, что в Сибири нет перспективы, кроме как копать руду и плавить металл. Но это далеко не так. Для Новосибирской области стратегический приоритет — переработка сельхозпродукции — молока, зерна, технических культур — в более глубокие составляющие. У нас есть растущий спрос на продукты АПК глубокой переработки, в том числе экспортный, — поясняет Травников. — Если говорить о таком продукте, как уголь, то у нас есть производство электродов, планируется его модернизация, и компания намерена выпускать принципиально новый продукт, аналогов которому нет в России.

По его словам, он поставил задачу перед логистическими компаниями, профильным подразделением правительства области — изучать новые рынки сбыта продукции, которую может поставлять Новосибирская область: Афганистан, Пакистан, Индию, Вьетнам, северо-западный Китай, где люди тоже заинтересованы в покупке продуктов питания и т.д.

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Стоит напомнить, что новосибирские участники рынка АПК уже давно лоббируют тему создания на территории региона предприятий более глубокой переработки сельхозпродукции. В регионе растет производство зерна, прочих сельхозкультур, увеличивается производство мяса птицы, яйца, свинины, молока. Вопрос упирается в льготные кредиты, так как окупаемость у таких проектов достаточно длинная.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, объемы экспорта из региона в январе-марте текущего года возросли в 1,8 раза, объемы импорта в аналогичный период также в 1,8 раза превысили показатели за январь-май 2021 года. Кроме того, с начала 2022 года по май в страны Ближнего Востока и Средней Азии на 124% выросли перевозки грузов железнодорожным транспортом и составили 429 тысяч тонн. В 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос экспорт зерна в Казахстан, Киргизию и ОАЭ, в 3 раза — продовольственных товаров в Казахстан, в 1,7 — нефтепродуктов в Казахстан и ОАЭ.

 

Ранее редакция сообщала, что «Новосибирскхлебопродукт» готовит совместный проект с турецкими предпринимателями. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспорт зерно власть бизнес агропром


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