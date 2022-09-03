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Лидер новосибирских коммунистов не стал «впрягаться» за однопартийца

  • 03/09/2022, 16:03
Автор:
депутата- коммуниста лишили мандата
Аргумент: это происходит не на моей территории.

Лидер коммунистов Новосибирской области, мэр областного центра Анатолий Локоть отказался в ответ на вопрос СМИ в ходе пресс-конференции отказался комментировать ситуацию вокруг своего однопартийца — лидера коммунистов Колыванского района Алексея Астафьева.

Это не округ муниципалитета, города Новосибирска, заявил Локоть. Как я могу комментировать? Никак. Я отвечаю за то, что происходит в Новосибирске.

Напомним, что Алексей Астафьев был лишён мандата депутата райсовета за то, что якобы скрыл доходы на миллионы рублей. В то же время, как утверждает Астафьев, деньги, о которых идёт речь — не доходы, а оборотные средства, полученные в результате операций с криптовалютой, однако «застрявшие» за пределами России в связи с последними экономическими и политическими событиями. Сейчас, как сообщает Астафьев на своей странице в соцсети, решение райсовета о досрочном прекращении депутатских полномочий он намерен оспорить в судебном порядке.

В то же время обращает на себя внимание прямо противоположное отношение Анатолия Локтя к проблемам, возникшим вокруг другого своего однопартийца — вице-мэра Артёма Скатова, в настоящее время проходящего подозреваемым по уголовному делу о клевете в отношении депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Напомним, что буквально на следующий день после обысков у Скатова Локоть, выступая перед участниками пленума реготделения КПРФ, призвал коммунистов поддержать заявление о политическом заказе против Скатова.

Кредо мэра держаться от таких историй подальше: помер Максим, да и шут с ним, комментировали ситуацию эксперты ЦДЖ в августе. —  Мэр старается дистанцироваться от проблемы Скатова и, наверное, ушёл бы в полный игнор… Добровольно Артём Вениаминович уходить не спешит. Уволить его насильно Локоть не может. Каким мог бы быть компромисс? Пристроить Скатова в обком КПРФ или пиарщиком в дружественную компанию? Это часть проблемы. Нужно кого-то взамен… Это будет вынужденное решение, каких Локоть не любит. Ситуация может оставаться подвешенной, несмотря на все неудобства.

В то же время, эксперты ЦДЖ отмечают возросшую у мэра в последнее время вспыльчивость в отношении ряда подчинённых, в том числе, на официальных мероприятиях, связывая это как раз с делом его заместителя.

 

Ранее редакция сообщала о досрочном лишении мандата ещё одного коммуниста — теперь уже бывшего депутата Новосибирского райсовета Андрея Юрченко.

 

Фото из группы КПРФ Новосибирск ВКонтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : лишение мандата депутат


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