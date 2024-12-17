Анатолий Серышев принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, которое прошло в Национальном центре управления обороной в Москве.

На мероприятии были подведены итоги работы ведомства за 2024 год и рассмотрены вопросы по укреплению обороноспособности и развитию Вооружённых Сил страны. Президент Владимир Путин, приветствуя участников, отметил, что год, который уходит, стал важным для выполнения задач специальной военной операции.

В текущем году было освобождено 189 населённых пунктов. Путин выразил благодарность солдатам и офицерам, которые героически сражаются на фронте, а также всем силовым структурам, выполняющим сложные задачи ради победы и Родины. Он подчеркнул необходимость заботы о семьях погибших защитников.

Президент отметил, что военно-политическая ситуация в мире остаётся сложной, и подчеркивает важность обеспечения безопасности России и её союзников без вовлечения в гонку вооружений, что может негативно сказаться на социально-экономическом развитии страны.

В числе приоритетных задач, обозначенных Президентом России, является поддержание и сбалансированное развитие стратегических ядерных сил. Важно также поддерживать боевую готовность нестратегических ядерных сил и продолжать учения, направленные на отработку вопросов их применения. Необходимо комплексно подходить к рискам, связанным с размещением американских ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая своевременное обнаружение запуска таких ракет и их перехват. Кроме того, требуется наладить серийное производство и развёртывание отечественных ударных систем, в том числе гиперзвуковых.

Также ключевой задачей является внедрение опыта, приобретенного во время специальной военной операции, в подготовку войск и программы военных учебных заведений. Следует улучшать тактику ведения боевых действий, уточнять основные уставные документы и повышать уровень подготовки военных. Опыт СВО необходимо учитывать при разработке новых образцов оружия и тактики его применения, а также создать единое информационное пространство для объединения разведывательных и ударных средств на различных уровнях.

Еще одной важной задачей остаётся увеличение производства робототехнических комплексов и беспилотников различных классов, а также обучение операторов на основе реального боевого опыта. Также следует развивать военное сотрудничество с союзниками.

Президент России выделил необходимость укрепления социальных гарантий для военнослужащих и их семей, включая обеспечение жильем и медицинское обслуживание.