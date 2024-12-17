Сгорело административно-производственное здание на Станционной в Новосибирске

Сегодня ночью в Новосибирске на улице Станционная произошло возгорание в административно-производственном здании. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации ГУ МЧС по региону, в результате пожара было повреждено оборудование в литейном цехе, а само помещение получило сильные закопчения.

Тушение пожара осложнялось риском распространения огня на всю конструкцию здания, отметили в МЧС. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

— Огнеборцы провели тактическую вентиляцию для дымоудаления из помещений. В результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работали 57 человек и 18 единиц техники.

Ранее редакция сообщала о том, что названа предварительная причина крупного пожара на складе в Новосибирске. 16 декабря продолжались работы по разборке и проливке конструкций здания.