Сгорело административно-производственное здание на Станционной в Новосибирске

Сегодня ночью в Новосибирске на улице Станционная произошло возгорание в административно-производственном здании. В результате происшествия никто не пострадал.
По информации ГУ МЧС по региону, в результате пожара было повреждено оборудование в литейном цехе, а само помещение получило сильные закопчения.
Тушение пожара осложнялось риском распространения огня на всю конструкцию здания, отметили в МЧС. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
— Огнеборцы провели тактическую вентиляцию для дымоудаления из помещений. В результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работали 57 человек и 18 единиц техники.
Ранее редакция сообщала о том, что названа предварительная причина крупного пожара на складе в Новосибирске. 16 декабря продолжались работы по разборке и проливке конструкций здания.
Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
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