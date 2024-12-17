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Новосибирские инженеры создали ультралегкую анатомическую оправу для очков

  • 17/12/2024, 12:30
Новосибирские инженеры создали ультралегкую анатомическую оправу для очков
Она изготавливается индивидуально на основе 3D-модели головы человека

Инженеры Новосибирского государственного технического университета разработали лёгкую и, при этом прочную и анатомическую оправу для очков. Об этом изобретении рассказали в пресс-службе вуза.

Оправу для очков изготовили из фотополимерной смолы для 3D-печати. Руководитель молодежной лаборатории реверс-инжиниринга и прототипирования университета (ЛРиП) Алексей Алимов говорит, что именно этот материал позволил проработать мельчайшие детали и обеспечить жесткость и прочность конструкции. В дальнейшем разработчики планируют изготавливать оправу из целлюлозы или углеволокна.

Сибирские инженеры утверждают, что оправа поддерживает любые анатомические особенности, что стало возможным благодаря сканированию лица пользователя для получения точной 3D-модели головы.

— 3D-моделирование позволяет учитывать индивидуальные особенности формы носа, ушей и расстояния между глазами — все условия, которые необходимо учесть при подборе оправы, — уточнил Алексей Алимов.

В комплекте к оправе может идти и модульный наушник, способный синхронизироваться с приложениями для преобразования речи в текст и текстовых уведомлений в аудиосигналы, что очень важно для адаптации глухонемых. В этом ноу-хау съемный видеомодуль обеспечивает трансляцию в реальном времени в самых разных сферах жизни.

Лаборант ЛРиП Данила Вторушин рассказал, что на изготовление правы уходит от 10 до 15 часов, включая 3D-печать и постобработку.

— Про стоимость оправы говорить еще рано. Себестоимость макета варьируется от 500 до 2000 рублей без учета видеомодуля, — добавил Данила Вторушин.

Молодежная лаборатория реверс-инжиниринга и прототипирования создана в рамках стратегического проекта «Новые инженерные решения и искусственный интеллект для биомедицины» по программе «Приоритет 2030».

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском вузе нашли способ повысить эффективность энергетики городов. 

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ и Алексеем Алимовым

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Рубрики : Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : разработки оправа


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