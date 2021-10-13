Анатолия Серышева назначили полпредом президента в Сибири

Президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности.

— В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в указе о назначении, опубликованным на сайте Кремля.

Ранее Анатолий Серышев занимал пост помощника президента и отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности силовых структур (кроме Минобороны).

Анатолий Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области. В 1988 Серышев окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономика труда». В 1990 году — высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. С 1990 служил на различных должностях в управлении КГБ СССР по Иркутской области.

С 2010 года — первый заместитель начальника управления ФСБ России по Республике Карелия.

С 6 сентября 2011 года по 8 декабря 2016 года — начальник УФСБ по Республике Карелия. В декабре 2011 года имел звание генерал-майора.

С 6 декабря 2016 года по 22 июня 2018 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина.

13 июня 2018 года перешел на работу в Администрацию президента РФ, где стал помощником главы государства Владимира Путина.

В июне 2018 года вошел в Совет при президенте РФ по противодействию коррупции.

С февраля 2019 года занимал должность председателя Совета при президенте РФ по делам казачества.

Напомним, должность полпреда в Сибирском Федеральном Округе оставалась вакантной полгода. Сергей Меняйло освободил ее 9 апреля и был назначен врио главы Северной Осетии. 19 сентября в день единого голосования республиканский парламент официально утвердил его в качестве главы региона.