Далеко зашедший отзыв мэра

Публичные слушания с публикой за дверями

Профильной комиссии горсовета Новосибирска — по местному самоуправлению — предстоит проанализировать выступления и предложения участников публичных слушаний, касающихся возможной процедуры отзыва главы города с поста мэра Новосибирска.

Напомним, соответствующее решение было принято сентябрьской сессией горсовета. По мнению инициаторов отзыва, в Новосибирске, по сравнению с другими городами, в том числе миллионниками, количество требуемых Уставом членов инициативной группы зашкаливает. В связи с этим один из основных инициаторов отзыва — депутат горсовета Игорь Украинцев (объединение «Лига эффективности») — предложил сократить количество членов инициативной группы с 1000 человек до 100. В Якутске данный показатель — не менее 300 человек, в Саратове — не менее 10, в Хабаровске — не менее 100. Украинцев отметил, что в текущих санитарно-эпидемиологических условиях собрать в Новосибирске 1000 и более человек довольно проблематично. В городе есть лишь несколько мест, способных вместить такое количество людей, а с учетом эпидобстановки, предусматривающей социальную дистанцию и посадку в зале через одного, их наличие и вовсе, получается, равно нулю.

Кроме того, в случае регистрации инициативная группа по Уставу Новосибирска должна собрать подписи не менее 60000 избирателей, зарегистрированных на территории города. Только после того, как эти подписи утвердит избирком, можно будет инициировать голосование непосредственно по отзыву. Мэр будет считаться отозванным в случае, если на избирательные участки придут и проголосуют более половины зарегистрированных избирателей.

Сложность процедуры отзыва мэра признала в ходе слушаний и председатель избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая. По ее словам, в истории страны только однажды за 20 лет, в начале нулевых годов, был подобный прецедент. Тем не менее, по мнению главы избиркома, инициировать процесс отзыва даже при имеющихся вводных «сложно, но можно».

— Мы проанализировали семь городов, где проходят прямые выборы глав муниципальных образований и три города, где глав назначают: процедура во всех городах сформулирована одинаково, — рассказывает Краткая. — Наверное, отличаются только два города, где более подробно прописаны процедуры организации отзыва. Количество собираемых подписей везде одинаково — 5%. Численность инициаторов разнится от 10 до 1000 человек. В Иркутске численность инициативной группы — тоже 1000 человек при численности избирателей 4700 человек. В Новосибирске, на мой взгляд, удалось собрать инициативную группу в количестве 1000 человек. То есть практически это возможно.

Напомним, в настоящее время решение избиркома об отказе регистрировать участников инициативной группы проходит судебные инстанции.

Кстати, публичные слушания по отзыву мэра, получились самыми массовыми в Новосибирске. Об этом заявил их ведущий, вице-спикер горсовета Николай Тямин. Это могли прочувствовать и участники слушаний. За 20 минут до начала сотрудники охраны мэрии перестали пускать в зал посетителей из-за отсутствия свободных мест. Исключением не стали даже некоторые из заявившихся на выступления. Они были вынуждены дожидаться вызова на трибуну в фойе, куда организаторы мероприятия вывели трансляцию слушаний. Некоторые изначально предположили искусственный нагон массовки из числа сотрудников мэрии и аппарата горсовета. Однако все оказалось гораздо прозаичнее — каждая из сторон максимально мобилизовала свою группу поддержки. Позиции городской власти отстаивало более чем солидное число активистов КПРФ, депутатов горсовета и Заксобрания — представители от партийных фракций, включая вице-спикеров Антона Тыртышного и Владимира Карпова. «Лиговцы», которые не могут похвастаться численностью фракции, максимально мобилизовали собственных помощников. Кое-кто из сотрудников мэрии разглядел в числе присутствующих и депутатов Заксобрания от партии «Новые люди». Однако последние во время слушаний, что называется, не подавали признаков жизни.

Сохранить демократию и выборы мэра

Как следует из выступлений ученых-экспертов, предложенная инициатива по изменению Устава Новосибирска может иметь право на существование, если бы не ряд «но».

— Сокращение числа членов инициативной группы свидетельствует о недопонимании значения одного из важных принципов соблюдения прав человека — принципа участия в демократических процессах как можно большего числа людей, — говорит кандидат исторических наук, доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики экономического факультета НГУ Владимир Прошин. — Каждый человек имеет право на активное и свободное участие в любой сфере общественной, государственной и муниципальной жизни. Соблюдение этого принципа особенно важно обеспечивать в крупнейшем муниципалитете страны.

По словам «лиговцев», никого ущемлять они не собирались.

— Мне не совсем понятно, как уменьшение количественного ценза как-то дискредитирует демократические процедуры, — заявил в ходе слушаний депутат Степан Сафонкин. — Это, наоборот, упрощает участие граждан и, соответственно, дает возможность людям высказать свое мнение. В нашей инициативе нет ни слова, что мы какие-то группы допускаем, а какие-то не допускаем к этому голосованию.

Другим аргументом против данной инициативы стало ее несоответствие текущему историческому моменту.

— Сокращение допускается, — поясняет Прошин. — Но инициаторы поправки не учитывают, что Новосибирск — особое муниципальное образование. Реализация такого подхода не соответствует тому периоду, который проживает наша страна. Крупные проекты, объявленные федеральной властью по развитию Сибири, Дальнего Востока, свидетельствуют о том, что предстоит большая работа горсовету и муниципальному образованию. Наше муниципальное образование — самое крупное в стране. Оно включает 143 ТОСа, огромное количество институтов гражданского общества. Те проекты, которые намечены, требуют вдумчивого и всестороннего обсуждения

По мнению сторонников городской власти, ни в нынешних условиях, ни в более ранние периоды предпосылок для отзыва руководства города еще ни разу не сложилось.

— Когда руководитель муниципалитета действительно одиозная фигура, совершает правонарушения, плохо работает, то возмущение народа легко преодолевает любые ограничения, — считает вице-спикер Заксобания Владимир Карпов (КПРФ). — Не надо говорить, что это непреодолимо. Преодолимо. Но почему это не происходит? Потому что, к счастью, не было в Новосибирске руководителя, который бы проворовался и работал настолько некомпетентно, вызывал такое отторжение, что до отзыва был бы запущен механизм его привлечения к уголовной ответственности.

В связи с этим коммунисты «отзывную» инициативу расценивают как попытку вообще лишить Новосибирск института выборов.

— Уже много лет обсуждаются планы по отмене прямых выборов в Новосибирске, — рассказывает депутат горсовета Александр Бурмистров (КПРФ). — Суета вокруг этого вопроса будет использоваться в будущем как основание для непрямых выборов. С моей точки зрения, это является частью спецоперации по лишению Новосибирска прямых выборов мэра. Как бы кто ни относился к действующему мэру, сама ценность выборов безусловна.

Напомним, что периодически в соцсетях и анонимных телеграм-каналах появляются сообщения о возможной замене избираемого главы города на назначаемого, а в качестве потенциального сити-менеджера уже фигурировали персоны ряда местных депутатов и чиновников, однако пока дальше анонимных публикаций не дело пошло.

— Эта дискуссия не позволит отменить прямые выборы мэра, — утверждает, отвечая оппонентам, Игорь Украинцев.

В то же время, как напоминают сторонники мэра, наиболее объективным показателем поддержки Анатолия Локтя новосибирцами является победа на выборах градоначальника в 2019 году, когда кандидатуру действующего мэра поддержало большинство из пришедших на избирательные участки.

— К примеру, нечистоплотный застройщик решил поставить многоэтажку во дворе жилых домов, — приводит аналогию депутат Заксобрания Яков Новоселов (КПРФ). — Председатель правления уговорит десятерых — и все, решение принято, мнение остальных жильцов не учитывается. Может, давайте предлагать сразу конечный вариант: создадим коалицию «Три толстяка» или «Пять толстяков», члены которой будут сами менять мэра, депутатов на тех, кто лучше обслуживает их финансовые аппетиты? Ну, не можем мы собрать нужное количество голосов, а очень хочется в своих целях: давайте процедуру отзыва мэра! Что может быть следующим этапом? «Коалиция толстяков» примет решение отделить Новосибирск от России?

Свою арифметику поддержки главы города озвучил активист Дмитрий Филиппов.

— За избранного мэра проголосовали более 20 тысяч человек, — напомнил Филиппов. — Получается, 1 представитель инициативной группы против 1200, которые поддержали мэра. Кроме того, данная инициатива снижает качество управления. Люди тратят энергию на какие-то претензии. На мой взгляд, нужно пускать энергию людей на улучшение жизни, а не на то, каким должен быть мэр. Это решение не выгодно ни жителям, ни мэру, ни депутатам, ни региональной власти, ни бизнесу. В нем нет ни экономической эффективности, ни развитой демократии, ни социальной справедливости, ни повышения качества управления.

При этом, как было озвучено в ходе заседания, — большие цифры поддержки или неподдержки того или иного политика пока набрать не получается ни у кого.

— Никто из нас не наделен правом после выборов решать: хороший или плохой мэр или депутат, — говорит депутат Заксобрания Сергей Кальченко (КПРФ). — Люди решили, и мы должны уважать это мнение. Никто не набирает 100% голосов. Некоторые из депутатов набрали 20% — теперь инициировать их отзыв ? Да и как люди пойдут потом на выборы? Они будут думать: сейчас отдадим голос, а потом выборы будут отменяться. Какая будет явка — в 5%?

Цирк, метро, затянувшаяся шутка и бюджетный след

Некоторые из участников слушаний отметили факт попытки излишней политизации, казалось бы, юридических вопросов, касающихся отдельных норм Устава Новосибирска.

— Давайте называть своими именами, — обратился к участникам кандидат исторических наук Игорь Козлов. — Мы сегодня имеем вопрос не юридический, а вопрос политического хайпа, который устраивает один из депутатов. Вопрос внесения поправок — это вопрос доверия или недоверия мэру. У нас есть процедура выражения доверия или недоверия — выборы. Результат выборов мэра мы прекрасно помним. Относительно Устава Новосибирска: давайте уважительно относиться к нему. Если мы будем реагировать на каждую целесообразность тех или иных политиков, от него ничего не останется.

Излишнюю политизированность обсуждения признал и Игорь Украинцев.

— К сожалению, может, моя вина есть, сегодняшнее мероприятие скатилось не к обсуждению конкретных поправок, а к противостоянию «Украинцев – Локоть», — заявил депутат. — Этого не должно было быть. Если моя вина есть, я извиняюсь.

Более резко в адрес «виновников торжества» — инициаторов отзыва высказался депутат горсовета от ЛДПР Ростислав Антонов, по мнению которого «Украинцев и сотоварищи зашли слишком далеко».

— У нас сидит цербер, который не пропустит никого, а мы обсуждаем: а если мы чепчик с рюшечками на цербера наденем — будет красивее? — Заявил Антонов. — Проблема в том, что эта процедура нереализуема. Надо менять федеральное законодательство, а Игорь Сергеевич Украинцев не предпринимает никаких усилий. Вместо этого он тратит наше с вами время на обсуждение пустых вопросов. Мы ругаем мэрию за то, что она делает не то и не так. Но критики должны быть умнее мэрии, а не делать то же самое. Шутка предвыборная зашла далеко. Предлагаю отклонить предложения Игоря Сергеевича ввиду того, что они просто бессмысленны.

Помимо «далеко зашедшей шутки», отзывантов упрекнули и в недостаточно бережном отношении к бюджетным средствам, которые потребуются при новых выборах мэра.

— Сколько примерно будет стоить проведение процедуры по отзыву мэра? Сколько стоили выборы мэра и депутатов горсовета? — спросил депутат горсовета Георгий Андреев (КПРФ).

По информации избиркома, в 2019 году сумма, затраченная на выборы мэра, составила около 100 млн рублей.

Антонову и Андрееву оппонировал помощник Украинцева Андрей Шамалев.

— Хочу напомнить, что за нашими плечами, помимо присутствующих здесь тех, кто инициировал поправки, есть еще 60 тысяч жителей, которые оставили свою подпись, — заявил Шамалев. — Хочу обратиться к двум депутатам. Уважаемый депутат Андреев, искренне надеюсь, что вслед своей логике, раз вы искренне печетесь за бюджет, в следующий раз, когда у вас появится возможность проголосовать против прямых выборов мэра, вы обязательно это сделаете. Уважаемый депутат Антонов, цирк сейчас, к сожалению, устроили только вы: еще раз напоминаю — 60 тысяч человек солидарны с нашим мнением. Соберете больше подписей — мы с вами поговорим.

По мнению еще одного «лиговца» — депутата Степана Сафонкина, возможные затраты в 100 млн рублей на новые выборы несопоставимы с теми, что муниципалитет несет в настоящий момент.

— Что такое 100 млн? Одна школа стоит миллиард, — считает Сафонкин. — А сколько стоит прожить три года до следующих выборов в бараках? Если наши поправки позволят лучше работать, есть основания их принимать и делать наше законодательство более применимым на практике.

Точкой в слушаниях, помимо подгоняющих из-за двери участников следующего мероприятия, которое должно было состояться здесь же, можно считать выступление не представившейся местной активистки.

— Вы собрались здесь, чтобы служить людям, — обратилась женщина к депутатам. — А я — тот народ, который выбирает. Сегодняшняя неразбериха меня до глубины души поразила. Есть Заксобрание, Совет депутатов, мэр, губернатор. Вот вы все сейчас работайте вместе на благо горожан. Задумайтесь, что за вами — большой город, научный центр. Вот объединитесь и работайте на город — это сейчас ваша главная задача! Нужно решить вопрос с пробками на дорогах. Вы не нашли программу, чтобы было метро, чтобы люди не опаздывали на работу. А вместо этого вот затеяли какую-то суету.

Напомним, что впервые инициативу по отзыву главы города депутат горсовета Игорь Украинцев внес на июньской сессии горсовета Новосибирска. Позже в поддержку данной инициативы высказались депутаты Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков (независимый) и Дарья Карасева («Новые люди»), а также региональное отделение «Партии Роста». В первой половине августа на территории избирательного округа Игоря Украинцева в микрорайоне Стрижи состоялось собрание инициативной группы, где более 1000 человек поддержали инициативу, о чем соответствующие документы с подписью поддержавших были переданы в городскую избирательную комиссию Новосибирска. Тем не менее избирком отказал в регистрации членов инициативной группы. В настоящее время данное решение обжалуется в суде.