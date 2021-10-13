Число продавцов из Новосибирской области на AliExpress выросло в 2 раза

По словам руководителя регионального проекта AliExpress Россия Серафимы Быкановой, новосибирские интернет-магазины на маркетплейсе предлагают самый разнообразный товар. Суммарно их ассортимент с начала года вырос на 40% и достиг 180 тысяч артикулов. Больше всего магазинов в таких категориях, как «Дом и сад» (26% продавцов торгуют продукцией в этой категории), «Автотовары» (9%), «Электроника и бытовая техника» (13%), «Красота и здоровье» (8%)*.

Из 2 тысяч новосибирских продавцов на платформе 950 оформлены как индивидуальные предприниматели, 160 — самозанятые граждане, остальные — юридические лица.

Статус самозанятого — один из наиболее популярных способов оформления в качестве налогоплательщика на профессиональный доход. На AliExpress число самозанятых в этом году выросло в 6 раз и превысило 6 тысяч. Новосибирская область входит в топ-10 самых активных регионов: к апрелю 2021-го на AliExpress были зарегистрированы 80 самозанятых продавцов из региона, к концу сентября — уже 160 (рост в 2 раза).

Как новосибирцы продают кожу лососевых пород рыб и счеты соробан?

Новосибирец Иван Расходчиков с супругой Людмилой занимаются онлайн-продажами около 4 лет. Продают кожу лососевых пород рыб — форели, кеты, семги, и изделия из нее — обложки на документы, портмоне, дамские сумки. Продают в основном за рубеж, сотрудничая с американскими онлайн-платформами Etsy и eBay. В апреле этого года супруги открыли магазин под названием SibRa на AliExpress, а в мае уже пошли первые продажи.

— При запуске мы разместили только одну карточку товара — популярную кожу флотер черного цвета. Из нее шьют все — от обуви до портмоне. В начале мая у нас было по 2-3 заказа в день, — рассказал Иван Расходчиков. Ежемесячно число заказов стремительно росло: в июле супруги продали товара на 30 тысяч рублей, в августе – на 70 тысяч, а в сентябре — на 150 тысяч рублей. — И это при том, что мы еще не пользовались маркетинговыми инструментами, которые предлагает платформа, и не участвовали ни в одной распродаже. Это станет нашим следующим шагом, — говорит предприниматель.

По его словам, запуск интернет-магазина на AliExpress никаких вложений не потребовал. Доставку товара осуществляют партнеры платформы — «Цайняо» и «Почта России».

Предприниматель из Новосибирска Руслан Нафиев с супругой Юлией открыл интернет-магазин Wikki-Wikki Store по продаже развивающих игр и сувениров на AliExpress несколько месяцев назад и очень доволен первыми результатами.

Основной бизнес предпринимателя — это Центр повышения квалификации педагогов. Вспомогательные материалы для скорочтения, мнемотехники, каллиграфии и ментальной арифметики (ментальное домино, игры «Беричитайка» и «Угадайка», разнообразные головоломки и прочее) он заказывал в Китае. Но несколько лет назад открыл собственное производство в Новосибирске, чтобы не зависеть от поставок из-за рубежа.

На AliExpress Руслан начал с продаж учебников по ментальной арифметике, скорочтению и сопутствующих материалов.

— Открывали интернет-магазин собственными силами, просмотрев с женой несколько раз обучающий видеокурс. Одно из огромных преимуществ работы на платформе — бесплатный запуск интернет-магазина, удобный интерфейс, не надо самому заниматься продвижением — все делает AliExpress, — поделился Руслан Нафиев.

Но учебники — это товары для узкого круга покупателей, поэтому позже предприниматель добавил в ассортимент развивающие игры и сувенирную продукцию собственного производства.

— Развивающие игры — одна из самых продаваемых категорий, в ней очень хорошо продаются, например, межполушарные доски для развития детей, из сувениров — ключницы. Сейчас у нас средний чек — 300-500 рублей, — рассказал предприниматель.

За почти 3 месяца полноценной работы на платформе Wikki-Wikki Store выполнил около 700 заказов, оборот по итогам сентября превысил 100 тысяч рублей. И это только начало.

В ближайших планах предпринимателя — расширение ассортимента, он намерен добавить варежки и перчатки в новогодних подарочных упаковках, фетр и изделия из него, подарочную упаковку, а также прорабатывает тему с продажами электроинструментов.

Новосибирские предприниматели на конференции AERO 19 октября поделятся опытом развития продаж на маркетплейсах.

Участие в мероприятии бесплатное и будет полезно бизнесу любого масштаба, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, а также руководителям и сотрудникам компаний, развивающих онлайн-продажи. Конференция пройдет в офлайн-формате в отеле Marriott. Будет организована онлайн-трансляция.

Бесплатная регистрация для ритейлеров и производителей.

*Указана доля магазинов, торгующих товарами данной категории, от общего числа магазинов из Новосибирской области.