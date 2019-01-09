Андрей Гончаров возглавил министерство промышленности региона

Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона согласно распоряжению губернатора Новосибирской области от 9 января 2019 года № 1-рк назначен Андрей Гончаров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До назначения на новую должность Андрей Гончаров занимал пост главы администрации Кировского района Новосибирска.

В региональном правительстве отметили, что кандидатура Андрея Гончарова должна пройти согласование в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Напомним, что исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку в начале декабря.

Летом 2018 года Симонов открыто выступил против пенсионной реформы. Также глава минпромторга выступал тогда против повышения НДС. В сентябре 2018 года он попал в состав нового правительства, сформированного губернатором Андреем Травниковым, в качестве исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Андрей Гончаров родился в 1971 году в селе Кудельный Ключ Тогучинского района Новосибирской области. В 1993 году закончил Новосибирский государственный педагогический институт, в 2005 году — Новосибирский гуманитарный институт.

В апреле 2005 года избран в Совет депутатов города Новосибирска IV созыва по 19 одномандатному избирательному округу. Был председателем комиссии по городскому хозяйству и членом комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству города Новосибирска.

В 2009 году был назначен первым заместителем главы администрации Кировского района. С 13 января 2014 года Андрей Гончаров возглавлял администрацию Кировского района.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области