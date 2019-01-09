 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Андрей Гончаров возглавил министерство промышленности региона

До назначения на новую должность он занимал пост главы администрации Кировского района Новосибирска.
  • 09/01/2019, 11:35
Goncharov

Исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона согласно распоряжению губернатора Новосибирской области от 9 января 2019 года № 1-рк назначен Андрей Гончаров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До назначения на новую должность Андрей Гончаров занимал пост главы администрации Кировского района Новосибирска.

В региональном правительстве отметили, что кандидатура Андрея Гончарова должна пройти согласование в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Напомним, что исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку в начале декабря.

Летом 2018 года Симонов открыто выступил против пенсионной реформы. Также глава минпромторга выступал тогда против повышения НДС. В сентябре 2018 года он попал в состав нового правительства, сформированного губернатором Андреем Травниковым, в качестве исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Андрей Гончаров родился в 1971 году в селе Кудельный Ключ Тогучинского района Новосибирской области. В 1993 году закончил Новосибирский государственный педагогический институт, в 2005 году — Новосибирский гуманитарный институт.

В апреле 2005 года избран в Совет депутатов города Новосибирска IV созыва по 19 одномандатному избирательному округу. Был председателем комиссии по городскому хозяйству и членом комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству города Новосибирска.

В 2009 году был назначен первым заместителем главы администрации Кировского района. С 13 января 2014 года Андрей Гончаров возглавлял администрацию Кировского района.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Начальник новосибирских приставов Виталий Эрлер ушёл в отставку

29/12/2018, 15:47
И.о. руководителя УФССП по Новосибирской области назначен Эдуард Бабков.

Митрополитом Новосибирским и Бердским назначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим

29/12/2018, 15:41
Митрополит Тихон назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский.

Новогодний салат «Оливье» обойдется новосибирцам в 265 рублей

29/12/2018, 12:13
Живая ель — в 1900 рублей.

Актуальный разговор

«Задача — интеграция в инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли»

Все материалы
Новости

Tele2 подводит итоги 2018 года

09/01/2019, 18:29

В 2018 году на ЗСЖД погружено более 314 млн тонн грузов

09/01/2019, 16:58

В 2019 году в регионе на соцподдержку будет направлено более 15 млрд рублей

09/01/2019, 15:45

В 2018 году новосибирским метро воспользовались 83 млн пассажиров

09/01/2019, 14:37

С рынка уходят нелегальные перевозчики ТКО

09/01/2019, 14:33

Начальник новосибирских приставов Виталий Эрлер ушёл в отставку

29/12/2018, 15:47

Митрополитом Новосибирским и Бердским назначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим

29/12/2018, 15:41

Новогодний салат «Оливье» обойдется новосибирцам в 265 рублей

29/12/2018, 12:13

В Новосибирске объявили конкурс по разработке документации по ЛДС

29/12/2018, 12:10

Новосибирская аптечная закупит лекарств на 504,5 млн рублей

29/12/2018, 10:53

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×