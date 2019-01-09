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Сбербанк повышает ставки и меняет условия по новогодним промовкладам

  • 09/01/2019, 12:55
Вклады «Без паспорта» и «Большие планы» можно открыть по ставкам от 7 до 7,4% годовых до 31 января 2019 года.

Сбербанк повысил c 30 декабря 2018 года ставки и изменил условия по новогодним промовкладам «Без паспорта» и «Большие планы» со сроком 5 месяцев до 7,4% годовых. Ранее ставка по вкладам на 5 месяцев составляла 6,5%. Ставка по вкладу «Без паспорта» и «Большие планы» на 12 месяцев сохраняется на уровне 7%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Вклад «Большие планы» с 30.12.2018 доступен во всех отделениях для всех клиентов. Ранее вклад «Большие планы» был доступен в ВСП только для клиентов с пакетом услуг Sberbank Private Banking.

Вклад «Без паспорта» с 1 декабря доступен в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»), поэтому может быть оформлен без предъявления паспорта.

Минимальная сумма — 50 тысяч рублей, пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — 5 и 12 месяцев.

Вклад «Без паспорта» и «Большие планы» можно открыть до 31 января 2019 года включительно.

Фото: Ростислав Нетисов

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