«Задача — интеграция в инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли»

Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России»:

— Если говорить про обувной рынок, то важным событием считаем решение, принятое на федеральном уровне в 2018 году, ввести обязательную маркировку обуви с июля 2019 года. В этом году стартовал эксперимент по маркировке, в котором участвует и наша компания. Это позволит сделать рынок более цивилизованным, а конкуренцию — более честной. От введения маркировки выиграет и потребитель, в любой момент он сможет получить всю информацию об истории и происхождении товара, а значит, это будет дополнительной защитой и гарантией того, что он приобретает качественный товар.

Что касается регионального уровня, то наши власти добились больших результатов в повышении инвестиционной привлекательности региона. Так, в марте 2018 года рабочий поселок Линево получил статус ТОСЭР. Это позволит привлечь новых инвесторов в область. Наша компания реализует проект на данной площадке — создание фабрики по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов.

Также считаем важным, что у нас в регионе развиваются предприятия в сфере приборостроения, биотехнологий и других наукоемких производств.

Этот год стал для нас первым годом в статусе публичной компании: в октябре 2017 года мы вышли на IPO, разместив акции на Московской Бирже в объеме 5,9 млрд рублей. В 2018 году мы реализовывали инвестиционную программу, которую анонсировали в рамках IPO, и открыли 150 магазинов — в 1,5 раза больше, чем планировали. В этом году мы стали активно открывать магазины в малых городах с населением от 50 тысяч жителей, и торговые точки в них демонстрируют хорошие результаты. Благодаря этому, пересмотрены планы по запуску новых магазинов в 2018 году в сторону увеличения. Таким образом, мы не только выполнили, но и перевыполнили план по расширению розничной сети.

Кроме того, мы добились значительных результатов с точки зрения развития ассортимента. Расширили коллекции обуви стиля casual, доля в продажах которой достигает 70%. Мы уже несколько сезонов наблюдаем тренд рост популярности такой обуви, поэтому увеличиваем ее долю в ассортименте. В 2017 году запустили тестовые продажи новой товарной категории — одежды среднего слоя (это кардиганы, джемперы и т.п.). В этом году уже оснастили примерочными зонами практически все магазины, по итогам 9 месяцев 2018 года доля такой одежды в розничных продажах достигла 2,6%, доля верхней одежды составила 13%, в целом сопутствующих товаров — 33,4%. Направление сопутствующих товаров позволяет нам увеличивать средний чек, комплексность покупок и прибыльность бизнеса. По итогам 3 квартала чистая прибыль выросла более чем в 1,5 раза, рентабельность по EBITDA достигла 28%.

Еще одно важное направление — развитие омниканальных продаж и интернет-торговли. Мы делаем ставку на собственные онлайн-магазины, на которые приходятся около 90% всех интернет-продаж компании. При этом мы развиваем сотрудничество с маркетплейсами, такими как Wildberries, Lamoda. Доля e-commerce в розничной выручке по итогам 9 месяцев составила 11,5%.

Расширяем аудиторию нашей программы лояльности: сейчас у нас уже более 2,2 млн держателей карт «Арифметика». Мы внедряем новые сервисы, совершенствуем инструменты управления ими. Так, в этом году завершили проект по внедрению новой платформы для управления проектами рассрочки и денежных займов «Рассрочка 2.0.». Она является более гибкой и позволяет настраивать акции и индивидуальные предложения для наших покупателей. Также, благодаря новой платформе, мы внедрили технологию блокчейн для защиты персональных данных наших клиентов, пользующихся финансовыми сервисами. За май-октябрь мы оформили более 300 тысяч договоров рассрочки и денежного займа с использованием технологии блокчейн.

В 2019 году будем дальше развивать розничную сеть, наращивая долю в регионах и консолидируя рынок. Также намерены работать над ассортиментом как обуви, так и сопутствующих товаров. Мы уже не являемся классическим обувным магазином, мы скорее брендовый магазин: развиваем концепцию total look и предлагаем нашим покупателям сразу в одном месте сформировать модный образ к сезону — приобрести обувь, одежду, сумку, аксессуары и т.д.

Еще одна задача на ближайшее будущее — интеграция в инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли. Мы уже начали эту работу в 2018 году: в ноябре стартовал наш совместный проект с компанией PickPoint по запуску пунктов выдачи онлайн-заказов на базе розничной сети «Обуви России». На первом этапе подключим к проекту 200 наших магазинов. Будем дальше расширять сотрудничество и с другими операторами рынка онлайн-торговли, в том числе и с сетями пунктов отправки и выдачи посылок.

Также мы планируем совершенствовать нашу программу лояльности «Арифметика», внедрять новые сервисы, форматы коммуникации. Так, в сентябре 2018 года было запущено мобильное приложение для держателей карт «Арифметика», будем дальше расширять его функционал.

Фото: пресс-служба компании