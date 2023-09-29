Андрей Кузнецов: На довыборах в горсовет Новосибирска «может и рвануть»

Андрей Кузнецов, политолог, редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ):

— До очередных выборов в горсовет — меньше двух лет. Политику, вырвавшему победу в досрочной кампании (На 17 октября намечены довыборы по округам №40 и №49, которые освободились после отзыва мандатов у Сергея Бойко* (*признан иностранным агентом в РФ) и Хельги Пироговой. – Ред.), придется тотчас начинать подготовку к следующей. Сомнительная в плане выгоды перспектива, казалось бы. Тем не менее спрос на места в горсовете настолько велик, что можно ожидать весьма острую конкурентную борьбу.

Один из факторов, позволяющих рассчитывать на жесткое соперничество, — отложенный эффект. Две крупнейшие новосибирские партийные организации прошли кампании 2021-2023 годов преимущественно в режиме компромиссов. Несмотря на видимость конкуренции, со стороны коммунистов в большинстве случаев это была если не игра в поддавки, то борьба спустя рукава. Городские округа, освобожденные от несистемной оппозиции, считаются ничейными территориями. По неписанным понятиям, КПРФ может дать здесь «Единой России» решительный бой. При условии, если найдет сильных кандидатов и ресурсы. Возможно, соискателей придется выводить со скамьи запасных, изрядно пополнившейся после кампании 2020 года, когда сразу несколько известных коммунистов проиграли свои округа.

Особую роль предстоящие выборы играют для мэра и первого секретаря обкома КПРФ Анатолия Локтя. Это может стать последней кампанией, где он в качестве градоначальника может продвинуть во власть своих кандидатов. Так называемый «дембельский аккорд» перед уходом на новую работу. Не исключено, что фактор отложенного эффекта влияет и на события в стане единороссов. Самая крупная политическая организация региона слишком велика и разнородна, чтобы долго пребывать в формате навязанной монолитности. Все внутренние противоречия были искусственно заморожены на время подготовки к губернаторским выборам. Крышка котла посвистывала то здесь, то там. Может и рвануть. Определение кандидатов на освободившиеся округа вполне способно стать триггером для конфликта между разными центрами влияния. У областного руководства может возникнуть желание и в этом случае затянуть гайки.

В действительности же для политических администраторов довыборы — хороший повод стравить пар в системе, посмотреть на естественный ход событий в борьбе за власть и сделать выводы относительно фактического баланса сил навстречу масштабной избирательной кампании 2025 года. Да, в 2024 году предстоит провести выборы президента, которые потребуют объединения и мобилизации ресурсов всех политических сил региона. И может показаться слишком рискованным качнуть лодку чуть сильней перед главной государственной кампанией. Но чем дольше откладывается запрос на внутрирегиональную конкуренцию, тем выше шансы на сюрпризы.

Материал опубликован с разрешения редактора «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрея Кузнецова.