Орденом Мужества посмертно наградили мобилизованного из Бердска

Орденом Мужества посмертно наградили старшину Алексея Махмутова. Орден получила его мать. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердска.

Алексей Махмутов родился в 1985 года в Бердске. После прохождения службы в армии работал на предприятиях родного города.

В конце сентября 2022 года Алексей, один из первых, был призван на службу по частичной мобилизации и направлен в зону проведения специальной военной операции.

Напомним, что в Бердске 14 сентября в администрации города вручили орден Мужества детям погибшего в зоне СВО прапорщика Евгения Кравчука – Кристине и Кириллу.

Кравчук погиб 21 апреля 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что с бойцом СВО из Сузунского района Новосибирской области простятся 20 сентября.