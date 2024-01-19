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Андрей Панферов из Новосибирска сложил полномочия командира батальона «Вега»

  • 19/01/2024, 23:05
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Андрей Панферов из Новосибирска сложил полномочия командира батальона «Вега»
Вместо себя комбат назначил преемника.

Первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов сложил полномочия в качестве командира батальона «Вега».

— Я батальон передал. Мой преемник уже в полной мере является комбатом, — заявил Панферов изданию «Царьград Новосибирск».

Полномочия наставника взял на себя депутат заксобрания Сергей Конько.

На новогодних каникулах вице-спикер побывал в зоне СВО и пообщался с бойцами. Его отряд имеет такую популярность и востребованность, что участников ждут на всех территориях фронта. Это говорит о том, что ребята стали специалистами высокого уровня. Передавая свой пост, Панферов уверен, что батальон будет в надежных руках.

Бывший комбат также отметил, что потерь среди наших бойцов стало значительно меньше. Это связано с приобретенным боевым опытом, поддержкой со стороны гражданских в виде гуманитарной помощи, а также гибкостью командования при принятии решений.

В будущем вице-спикер заксобрания планирует реализовать идею создания еще одного добровольческого объединения.

― Как я могу оставить эту идею? У меня сын воюет!, — говорит Панферов.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Панферов комбат Вега


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