Андрей Панферов из Новосибирска сложил полномочия командира батальона «Вега»

Первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов сложил полномочия в качестве командира батальона «Вега».

— Я батальон передал. Мой преемник уже в полной мере является комбатом, — заявил Панферов изданию «Царьград Новосибирск».

Полномочия наставника взял на себя депутат заксобрания Сергей Конько.

На новогодних каникулах вице-спикер побывал в зоне СВО и пообщался с бойцами. Его отряд имеет такую популярность и востребованность, что участников ждут на всех территориях фронта. Это говорит о том, что ребята стали специалистами высокого уровня. Передавая свой пост, Панферов уверен, что батальон будет в надежных руках.

Бывший комбат также отметил, что потерь среди наших бойцов стало значительно меньше. Это связано с приобретенным боевым опытом, поддержкой со стороны гражданских в виде гуманитарной помощи, а также гибкостью командования при принятии решений.

В будущем вице-спикер заксобрания планирует реализовать идею создания еще одного добровольческого объединения.