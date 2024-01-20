Пригородными поездами воспользовались 22 млн пассажиров в Новосибирской области

В 2023 году пригородными электропоездами в Новосибирской области воспользовались 22 млн пассажиров.

— Это на 8,7% или 1,7 млн пассажиров больше, чем в 2022 году, — сообщили в АО «Новосибирск-Пригород».

Рост пассажиропотока дало продление маршрутов, развитие мультимодальных перевозок и увеличение количества электропоездов.

В пригородном сообщении перевезено на 5% больше пассажиров. В компании рост показателя объясняют вводом нового протяженного беспересадочного маршрута Новосибирск – Татарская. В 2023 году им воспользовались 750 тысяч пассажиров.

С 10 декабря на всей сети ОАО «РЖД» введен новый график движения пассажирских и пригородных поездов на 2023/2024 годы. В пригородном сообщении на территории Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области назначен дополнительный поезд №6313/6312 Новосибирск – Чулымская (ежедневно, круглогодично). Еще двум поездам продлен маршрут следования: №6635 Новосибирск – Ложок до станции Новосибирск-Восточный (круглогодично по будням) и №6632 Ложок – Новосибирск-Главный до станции Иня-Восточная (круглогодично по будням с изменением номера на №6636).

Ранее редакция сообщала, что с 1 января повысился проезд в электричках.