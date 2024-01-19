Мертвого мужчину нашли при пожаре на улице Кошурникова в Новосибирске

При тушении пожара на улице Кошурникова в Новосибирске нашли труп.
— После вскрытия жилища этажом выше, пожарные обнаружили труп мужчины, который задохнулся продуктами горения, — приводит слова очевидца издание АСТ-54 в Вконтакте.
В пресс-службе МЧС отметили, что тело пролежало в квартире три дня. Тело мужчины лежало в комнате, которая не пострадала от огня.
Пожар затронул четыре балкона разных квартир пятиэтажки. Площадь каждой превысило 4 квадратных метра.
Пожарным удалось эвакуировать восемь человек. Пострадавших нет.
Ранее редакция сообщала о том, что опубликованы фото сгоревшего подвала в гимназии № 10 в Новосибирске.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте
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