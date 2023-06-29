Андрей Травников дал старт масштабной реновации транспортного парка Новосибирска

Помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Андрей Травников и управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов приняли участие в церемонии передачи ключей от новых троллейбусов марки «Горожанин» для пассажирских маршрутов города Новосибирска. Мероприятие состоялось в рамках X Международного Сибирского транспортного форума.

В ходе церемонии глава региона отметил, что выпуск на линию очередной партии новых троллейбусов фактически даёт старт масштабной реновации парка городского транспорта. К концу 2023 года в Новосибирск поступят 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства, закупленных по лизингу при участии Сбербанка. А в следующем году – ещё 49, которые будут приобретены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Андрей Травников напомнил – необходимость модернизации этого вида транспорта назрела давно. Для того, чтобы ускорить эту работу, правительство региона нашло возможность реализовать не одну, а две программы с существенной долей софинансирования из областного бюджета.

Новые машины с 20-километровой дальностью автономного хода позволят изменить маршрутную сеть города и продлить существующие маршруты электротранспорта к новым микрорайонам – Южно-Чемскому, Дивногорскому, в Новомарусино, Стрижи, Европейский берег, на ул. Выборную. Из технических особенностей новосибирских новых машин – система валидаторов для оплаты проезда и цифровая видеокамера, передающая картинку в систему «Безопасный город».