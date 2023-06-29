В Новосибирске прокуратура требует закрыть пансионат на улице Инской

Прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности пансионата«Гармония» на улице Инская, где получил телесные повреждения ветеран Великой Отечественной войны. Кроме того, прокурором заявлены обеспечительные меры о немедленном запрете на оказание социальных услуг и переводе содержащихся там людей в другие социальные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в ходе проверочных мероприятий в пансионате выявлены нарушения пожарной безопасности и законодательства о здравоохранении, угрожающие жизни и здоровью постояльцев.
Результаты рассмотрения иска находятся на контроле в прокуратуре региона. Проверка продолжается.
Напомним, 98-летний постоялец частного пансионата «Рэмели» Иван Ларионов был избит в середине июня и экстренно направлен в реанимационное отделение одной из больниц города. Несмотря на все усилия медиков, ветеран Великой Отечественной войны скончался. Дело на контроль взяли прокуратура, Следственный комитет и полиция, а особого доклада о произошедшем потребовал глава СКР Александр Бастрыкин. В Следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Фото: pixabay.com, publicdomainpictures
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