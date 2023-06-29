В Новосибирске прокуратура требует закрыть пансионат на улице Инской

Прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с иском о приостановлении деятельности пансионата«Гармония» на улице Инская, где получил телесные повреждения ветеран Великой Отечественной войны. Кроме того, прокурором заявлены обеспечительные меры о немедленном запрете на оказание социальных услуг и переводе содержащихся там людей в другие социальные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в ходе проверочных мероприятий в пансионате выявлены нарушения пожарной безопасности и законодательства о здравоохранении, угрожающие жизни и здоровью постояльцев.

Результаты рассмотрения иска находятся на контроле в прокуратуре региона. Проверка продолжается.