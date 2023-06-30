Потепление вернется в Новосибирск в выходные

1 и 2 июля в Новосибирске ожидается потепление +23..+25 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По региону ситуация с температурой значительно лучше: +24, +28 градусов, с незначительным количеством осадков.
Сегодня, 30 июня, в Новосибирске воздух прогреется до +21, а в области до +24 местами с умеренным дождем и грозами.
Напомним, что в период с 28 по 30 июня 2023 года в Новосибирской области сохранится чрезвычайная 5 класса и высокая 4 класса пожароопасность. Сохраняется риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС — чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности).
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ожидается град из-за холодного фронта.
Фото Infopro54
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