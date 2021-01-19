Новогодняя классика и новые блокбастеры: праздничные предпочтения сибиряков в Wink

Лидерами по числу просмотров стали первые две части рождественского фильма «Один дома» и самый нашумевший блокбастер 2020 года — «Довод» Кристофера Нолана.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера.

В число самых покупаемых фильмов также вошла серия экранизаций романов про Гарри Поттера, рождественский мультфильм «Гринч» и зрелищное фэнтези «Аватар» Джеймса Кэмерона. Среди премьер прошлого года самыми популярными стали авантюрное кино «Джентльмены» Гая Ричи, киноадаптация одноименного мультфильма от Disney «Мулан» и фильм Роберта Земекиса «Ведьмы» по роману Роальда Даля.

— Новогодние предпочтения пользователей Wink еще раз доказали, что в каникулы семьи собираются вместе, чтобы посмотреть старые добрые фильмы или новинки, которые они не смогли увидеть на большом экране. При этом покупать или арендовать фильмы в видеосервисе «Ростелекома» можно с фиксированной скидкой 25 процентов: для этого достаточно подключить абонемент «Киноман» и смотреть кино выгоднее, — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

В январе Wink также представляет премьеры, которые найдут отклик у разных пользователей видеосервиса. В частности, это документальный проект о России журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева. Фильм-антология «Девяностые» состоит из нескольких тематических блоков, каждый из которых посвящен самым важным темам той эпохи: политике, телевидению и рекламе, музыке и ночной жизни. Первый фильм «Мумий Тролль. Морская» уже доступен для просмотра.

Среди других новинок Wink — биографическая драма «Дэвид Боуи. Человек со звезды», премьера которой запланирована на 21 января 2021 года, и скандинавский драматический триллер «Глубокое погружение», который понравится любителям историй о выживании в экстремальных условиях.