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Андрей Травников наградил медицинских работников в канун их профессионального праздника

  • 14/06/2023, 15:47
Губернатор Андрей Травников наградил медицинских работников
Также губернатор и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов наградили победителей регионального этапа «Лучший врач года».

Губернатор Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поздравили медицинских работников Новосибирской области с наступающим профессиональным праздником.

Обращаясь к собравшимся в Государственном концертном зале имени Каца медикам, губернатор поблагодарил всех за то, что при напряжённой ежедневной работе медицинские работники всегда находят для своих пациентов слова искренней поддержки.

Выдающимся профессионалам отрасли Андрей Травников вручил государственные награды Российской Федерации, а вместе с Андреем Шимкивом – свидетельства о присвоении почётных званий «Заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области».

Также губернатор и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов наградили победителей регионального этапа «Лучший врач года».

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области здравоохранение власть Андрей Травников


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