В Новосибирской области цены на капусту выросли в 2,5 раза

Цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с апрелем 2023 года снизились на 0,2%, сообщает Новосибирскстат.

Отмечается, что среди продовольственных товаров больше всего снизились цены на огурцы. Они стали дешевле на 37,3%. Кроме того, дешевле стали помидоры (на 24,5%), апельсины (на 8,5%), картофель (на 5%), овощи замороженные (на 4,6%) и бананы (на 3,1%). Повысились цены на капусту свежую белокочанную в 2,4 раза, морковь — на 23,8%, чеснок — на 18,1%, свеклу столовую — на 8,9%, лимоны — на 9,7%, груши — на 6,4%, яблоки — на 5,6%, орехи — на 3%.

В группе молока и молочной продукции подешевели стали: сметана, творог, молоко сгущенное (на 1,7-2,7%), а также молоко питьевое цельное пастеризованное.

Кроме того, снизились цены на сосиски, сардельки (на 7,5%), чай черный байховый (на 6,3%), чай зеленый и кофе натуральный растворимый (на 5%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 4,9%), консервы мясные для детского питания (на 4,2%), соки фруктовые (на 4,1%), яйца (на 3,8%), пряники, масло подсолнечное (на 3,3%).

На 1-3% подешевели свинина (кроме бескостного мяса), икра лососевых рыб, креветки мороженые, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, колбаса сырокопченая, сельдь соленая, консервы рыбные в томатном соусе.

Повышение цен зарегистрировано на колбасу вареную на 8,6%, сахар – на 7,2%, пельмени – на 5,8%, кур охлажденных и мороженых – на 5,3%, консервы рыбные натуральные – на 3,8%, консервы мясные, филе сельди, кетчуп – на 3,7%, мясокопчености – на 3,6%, кофе натуральный в зернах и молотый – на 3,4%, печень говяжья и свиная – на 3,2%, карамель – на 3,1%.

В группе макаронных и крупяных изделий подорожали овсяные хлопья «Геркулес» на 4,6%, рис – на 3,1%, на 2-2,5% – крупа гречневая, манная, вермишель и макаронные изделия.

Ранее редакция сообщала, что в мае в Новосибирской области выросли цены на экскурсионные услуги.